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【HKTVmall業績】香港科技探索半年少賺12%至9580萬元　首派中期息8港仙

股市 16:53 2021/08/26

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【HKTVmall業績】香港科技探索半年少賺12%至9580萬元　首派中期息8港仙

前稱香港電視的HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 公布，上半年盈利按年跌12%至9583萬元，若撇除政府去年補貼，香港科技探索半年多賺3%。香港科技探索每股盈利為0.1元，首次公布派發中期息8港仙，為集團在轉營電商平台HKTVmall後首次派息。香港科技探索半年收入按年增13.3%至15.18億元。

香港科技探索設立派息政策，為經調整息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）30%至60%。

若扣除政府補貼，香港科技探索上半年經調整EBITDA為1.44億元，按年跌9.4%，主要受公司Shoalter科技業務開支影響。若不計Shoalter科技業務，香港科技探索上半年經調整EBITDA仍跌4%至1.53億元。

港視7年內專攻技術服務、淡化網購營運？ 王維基急澄清「絕對無意退出網購」，可見【下一頁】

香港科技探索電商業務上，HKTVmall上半年訂單總商品交易額按年增10.7%至30.4億元，今年6月日均處理3.65萬張訂單，較去年同期2.98萬張增加，7月進一步增至4.06萬張訂單的單月新高。

HKTVmall上半年平均訂單值由去年同期508元減至465元，有89.6萬名獨立客戶在HKTVmall 購物，按年增10.2%。

香港科技探索新設立電商平台技術方案「Shoalter」業務，公司早前已公布，Shoalter首名客戶為已除牌的時裝公司I.T，I.T的網上商場「EESE」會在今年第4季開業，而今年6月公司與I.T團隊舉辦第一個網上商戶招聘會，已有數百個商戶加盟。

主席張子建、副主席王維基指，EESE與HKTVmall定位不同，重申不相信香港只能有一個大型網上購物商場，吸納及霸佔整個香港各行各業的市場，並再次解釋Shoalter商業模式

除收取單次履行費用外，於合約期內亦會收取年費及按其營業額收取佣金，實際收益將會與HKTVmall所帶來的收入相若。

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港股 業績公布 HKTV 香港科技探索（01137）
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