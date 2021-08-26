  • 32°C
香港時間 : 2021826日 (四) 18:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【無牆醫院@iM網欄】由心出發：醫護同理溝通

名人薈萃 16:53 2021/08/26

分享：

 

筆者從那打素全人健康持續進修學院 (NICHE) 培訓工作的經驗中，體會到「由心出發」的同理溝通，是化解各種溝通障礙的關鍵。我們相信：醫護人員能以謙卑心珍視病人的意見，以憐憫心愛護病人如家人，以體諒心待病人如子女。抱持這樣的態度，能讓你擁有不再一樣的溝通效果。

 

大家可能聽過，2019冠狀病毒病疫情讓我們多留在家中，人人也變成了大廚。今天，就讓我以烹飪作比喻，跟大家分享醫患間同理溝通的要點吧！

 

  • 你知道病人的口味嗎？

病人想要什麼？需要什麼？例如：他想吃慢煮牛柳，而你卻送上香辣炸雞。這等期望落差會帶來失望，甚至憤怒。而你用心的烹調卻換來一頓責罵，讓你心有不甘與委屈。因此，可先了解他們的期望。

 

  • 食物的份量是按病人的需要來準備嗎？

有些病人希望我們多加提點，提供多些資料予他們，可以陪伴他們較長的時間；但有些病人只需要我們給予心靈的空間。若醫護人員能散發出「門常開」的親和感，按病人需要「添飯/添飲」，便能更配合到病人的需要。這樣，彼此的關係就不一樣了。

 

  • 有留意烹調過程的細節嗎？

三文魚應該要煎煮多少時間？什麼爐火溫度是最適合？調味料放多少才是最美味？猶如烹調過程，與病人接觸需要留意溝通過程中的細節。例如，當醫護人員需要告訴病人或家屬有關癌病指數或死訊時，可細心思考：時間及場地恰當嗎？需要家屬陪同嗎？當事人能承受和需要知道多少資訊呢？見面後如何妥善地跟進呢？我們若能用心於每項細節上，病人和家屬定必感受到溫暖。

 

  •  你會親身試味嗎？

正所謂「己所不欲，勿施於人」，自己感到難吃的東西，就不宜請別人進食了。在溝通上，有些說話如果說出來後，連自己聽到也會不好受的話，那就不應對病人說了。「同理溝通」是醫護人員需代入病人的主觀世界，去理解及感受病人的處境和內心需要，方能為他們提供適切的照顧。

 

  • 有用心裝飾伴碟及預備配菜嗎？

筆者在一個場合曾聽過一句說話：「醫院是醫人的，搞好醫術就足夠了，不要花時間於旁枝上。」如套用在食店上，你曾否被食物的配菜所吸引而令你再次光顧？曾否看到用心的「伴碟」令你立刻拍攝並出Post (上傳社交平台)？我曾在學院培訓課程上，聽過醫護人員分享許多病房瑣事，例如：

  • 親切地送上清潔的衣服和一杯溫水；
  • 協助致電及留言給家人；
  • 量血壓時對病人微笑問候；
  • 洗傷口時給他們親切的鼓勵

如此種種，已令住院病人猶如遇上天使一樣，嚐到人情味和感受到醫護人員的心思。

 

  • 你喜歡吃「團餐」還是私房菜

跟團旅行的日子，最怕吃劃一的團餐，因為菜式沒有別的選擇，也未必配合自己的口味。相反，私房菜的吸引力在於事前與你商討菜單，並在當天特意為你炮製。在醫院，如果病房內有40張病床，在我們眼中的確是有40位病人需要照顧。但請記住，在家屬的心裡只有他疼愛且唯一的婆婆、母親、太太或是女兒。面對他們的需要，你可能心想：這是提供團餐的地方，如有別的期望應另覓私房餐廳吧！但普遍享用團餐的顧客正正期望着私房菜的服務水平。如此看來，我們要反思什麼是全人醫療服務的核心和初心？如何以有限的資源和人手來為病人提供服務？

 

有效的醫患溝通不是餐桌上點綴的甜品，而是促進醫患協作、提昇病癒率的「主餐」、「招牌菜」及「廚師推介」。假若我們懷有關顧病人的心，給予陪伴，願意代入病人的處境並為他們設想，這正是臨床上良好溝通的最佳食療。

同理溝通劇場

情緒九宫格(列陣)

同理心演練

啟動五感

那打素全人健康持續進修學院簡介：

那打素全人健康持續進修學院藉舉辦教育與培訓、文化傳承教育活動、研討會及講座、關顧活動、護理專業交流、科研及出版等，以提升身、心、社、靈方面的「全人健康、全人關顧」的理念與實踐。

作者_雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會簡介：

為實現「無牆醫院」精神，雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會主動走出醫院，進入社區為大家提供最專業、最準確的健康護理及復康資訊。

機構網站：https://www.nethersole.org.hk/

更多無牆醫院的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 無牆醫院

欄名 : 無牆醫院

最新專欄文章 更多

【無牆醫院@iM網欄】寧養關顧 圓善安老服務
2021/08/12
【無牆醫院@iM網欄】寧養關顧 圓善安老服務
【無牆醫院@iM網欄】支援年輕癌患者 了解自己 規劃未來
2021/07/29
【無牆醫院@iM網欄】支援年輕癌患者 了解自己 規劃未來
【無牆醫院@iM網欄】面對生離死別 如何說出病情的真相
2021/07/15
【無牆醫院@iM網欄】面對生離死別 如何說出病情的真相
【無牆醫院@iM網欄】家居自理有良法 認知障礙不可怕
2021/06/17
【無牆醫院@iM網欄】家居自理有良法 認知障礙不可怕
【無牆醫院@iM網欄】「七情」演變成癌細胞？癌魔不再來
2021/06/03
【無牆醫院@iM網欄】「七情」演變成癌細胞？癌魔不再來
冠狀病毒 疫情 私房菜 甜品 文娛藝術 菜式 服務 餐廳 社交平台 護理

上一篇文章

【恒大危機】恒大發盈警料中期盈利最多倒退39% 傳本港總部已易手越秀地產

下一篇文章

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】 六大馬拉松有四個在半個月內舉行 渣打香港馬拉松你報咗名未？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【求職熱話】每月$1000請兼職司機 一星期6天工作去齊九龍、新界 網民：油錢一個月都唔止一千
【求職熱話】每月$1000請兼職司機 一星期6天工作去齊九龍、新界 網民：油錢一個月都唔止一千
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【財務自由】夫婦40歲提早退休 舉家搬到葡萄牙嘆世界 堅守5大法則達成目標
【財務自由】夫婦40歲提早退休 舉家搬到葡萄牙嘆世界 堅守5大法則達成目標
【網民熱話】 疫情習慣在家吃飯 港男醒覺外出用餐很貴 網民：高價吃垃圾
【網民熱話】 疫情習慣在家吃飯 港男醒覺外出用餐很貴 網民：高價吃垃圾