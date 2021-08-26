【無牆醫院@iM網欄】由心出發：醫護同理溝通

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筆者從那打素全人健康持續進修學院 (NICHE) 培訓工作的經驗中，體會到「由心出發」的同理溝通，是化解各種溝通障礙的關鍵。我們相信：醫護人員能以謙卑心珍視病人的意見，以憐憫心愛護病人如家人，以體諒心待病人如子女。抱持這樣的態度，能讓你擁有不再一樣的溝通效果。
大家可能聽過，2019冠狀病毒病疫情讓我們多留在家中，人人也變成了大廚。今天，就讓我以烹飪作比喻，跟大家分享醫患間同理溝通的要點吧！
病人想要什麼？需要什麼？例如：他想吃慢煮牛柳，而你卻送上香辣炸雞。這等期望落差會帶來失望，甚至憤怒。而你用心的烹調卻換來一頓責罵，讓你心有不甘與委屈。因此，可先了解他們的期望。
有些病人希望我們多加提點，提供多些資料予他們，可以陪伴他們較長的時間；但有些病人只需要我們給予心靈的空間。若醫護人員能散發出「門常開」的親和感，按病人需要「添飯/添飲」，便能更配合到病人的需要。這樣，彼此的關係就不一樣了。
三文魚應該要煎煮多少時間？什麼爐火溫度是最適合？調味料放多少才是最美味？猶如烹調過程，與病人接觸需要留意溝通過程中的細節。例如，當醫護人員需要告訴病人或家屬有關癌病指數或死訊時，可細心思考：時間及場地恰當嗎？需要家屬陪同嗎？當事人能承受和需要知道多少資訊呢？見面後如何妥善地跟進呢？我們若能用心於每項細節上，病人和家屬定必感受到溫暖。
正所謂「己所不欲，勿施於人」，自己感到難吃的東西，就不宜請別人進食了。在溝通上，有些說話如果說出來後，連自己聽到也會不好受的話，那就不應對病人說了。「同理溝通」是醫護人員需代入病人的主觀世界，去理解及感受病人的處境和內心需要，方能為他們提供適切的照顧。
筆者在一個場合曾聽過一句說話：「醫院是醫人的，搞好醫術就足夠了，不要花時間於旁枝上。」如套用在食店上，你曾否被食物的配菜所吸引而令你再次光顧？曾否看到用心的「伴碟」令你立刻拍攝並出Post (上傳社交平台)？我曾在學院培訓課程上，聽過醫護人員分享許多病房瑣事，例如：
如此種種，已令住院病人猶如遇上天使一樣，嚐到人情味和感受到醫護人員的心思。
跟團旅行的日子，最怕吃劃一的團餐，因為菜式沒有別的選擇，也未必配合自己的口味。相反，私房菜的吸引力在於事前與你商討菜單，並在當天特意為你炮製。在醫院，如果病房內有40張病床，在我們眼中的確是有40位病人需要照顧。但請記住，在家屬的心裡只有他疼愛且唯一的婆婆、母親、太太或是女兒。面對他們的需要，你可能心想：這是提供團餐的地方，如有別的期望應另覓私房餐廳吧！但普遍享用團餐的顧客正正期望着私房菜的服務水平。如此看來，我們要反思什麼是全人醫療服務的核心和初心？如何以有限的資源和人手來為病人提供服務？
有效的醫患溝通不是餐桌上點綴的甜品，而是促進醫患協作、提昇病癒率的「主餐」、「招牌菜」及「廚師推介」。假若我們懷有關顧病人的心，給予陪伴，願意代入病人的處境並為他們設想，這正是臨床上良好溝通的最佳食療。
那打素全人健康持續進修學院簡介：
那打素全人健康持續進修學院藉舉辦教育與培訓、文化傳承教育活動、研討會及講座、關顧活動、護理專業交流、科研及出版等，以提升身、心、社、靈方面的「全人健康、全人關顧」的理念與實踐。
作者_雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會簡介：
為實現「無牆醫院」精神，雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會主動走出醫院，進入社區為大家提供最專業、最準確的健康護理及復康資訊。
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撰文 : 無牆醫院
欄名 : 無牆醫院