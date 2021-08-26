【業績│內險股】平保新業務價值跌近12%、中期息增一成 宣布回購最多100億人幣A股

▲ 集團宣布，每股回購作價不超過82.56元人民幣

平保 （02318） 公布上半年業績，反映核心盈利能力的營運溢利為818.36億元（人民幣，下同），按年增加10.1%，而新業務價值則倒退11.8%至273.87億元。集團派中期息0.88元，較去年同期多10%。另外，集團擬使用自有資金50億至100億元進行A股股份回購，每股回購作價不超過82.56元人民幣；今日平保A股收報50.3元人民幣，跌2.5%。

平保上半年須對華夏幸福相關投資進行減值。集團指相關減值令純利減少208億元，而營運利潤則需減值61億元。平保上半淨利潤按年跌15.5%，報580.1億元。

集團壽險業務持續疲弱，由於儲蓄類產品佔首年保費比例大升9.8個百分點至46.7%，令新業務價值率下降5.5個百分點至31.2%，拖累壽險及健康險業務的新業務價值倒退。

另一方面，平保壽險代理人數目顯著減少，月均代理人數量減少15.2%至94萬人，而截至6月底個人壽險銷售代理人數量為87.8萬人，較去年年底少14.3%。

產險方面，整體綜合成本率較去年改善2.2個百分點至95.9%。

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