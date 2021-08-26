【異動股】市傳寧德時代入股金川國際10%股權 公司否認消息股價日內升一倍變一成

今日市傳寧德時代（300750）考慮買入金川國際 （02362） 10%股權，確保關鍵電池金屬的供應，指作價可能是目前股價的1.5倍，不過消息指討論在初期階段，寧德時代未有決定。消息帶動公司股價曾升近一倍至2元。

不過，內地傳媒其後引述寧德時代管理層，指寧德時代考慮買入公司股份的消息不實，公司股價升幅大幅收窄，收市報1.22元，較上日收市升16.2%。

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