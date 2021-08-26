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【人民幣定期存款】好意頭特色人幣定期存款 388天最高息2.6厘

Hot Talk 16:29 2021/08/26

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工銀亞洲於本月推3個較特別存期的人民幣定存，最高息2.6厘。

市場靜觀聯儲局主席鮑威爾明晚約10時，在全球央行年會的講話，港銀在人民幣定期存款的搶客戰暫稍歇，反而近期3間大小行推出較特別的存期，且帶有好意頭的「發字」，如工銀亞洲一口氣提供3個特色存款，包括368天享年息2.6厘、188天有2.45厘年息、以及68天的2.2厘年息。以上3個好意頭計劃屬快閃性質，齊於下周二（8月31日）到期。而入場費齊為10萬元（人民幣，下同），且須指定理財戶及開立指定帳戶、以至全新資金等附帶條件。

想知港銀特別存期人幣定存息率？可按下圖比較

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南商亦於本周二（24日）新推188天人幣定存有2.6厘年息，門檻也是10萬元新錢。除了中資行講意頭愛發外，連外資行也加入特式派對行列，華僑永亨亦剛有128天人幣定存享年息2.5厘應市，起存額為20萬元新錢。

綜合分析指，過往中資行動輒在新春期間推意頭定期存款，如今特別存期再現，或因應股市易跌難升，避險族愛趨吉避凶，令特色定存具賣點。不過，追息族始終關心基本面，如監管風險下，外資對人民幣資產的興趣。

人幣定存10厘超高息銀行再添一員【下一頁

花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，暫仍維持未來6個月到一年人民幣兌美元6.3預測。此外，面對內地監管政策，內地股債急回後已呈現抵買訊號。

黃栢寧剖析，MSCI中國指數是主要指數中，唯一低於200天平均線，且相對超賣的股票市場。相對於美國，MSCI中國預測市盈率回落至低位。雖然折讓合理，但幅度相當大，這種折讓基本上反映了主要針對互聯網行業的監管打擊。

黃栢寧認為，在市場再次開始反彈之前，監管環境或需提供更大確定性。當前中國股市和債市大幅回調，創造了有吸引力的估值，然而，仍有待增持的催化劑出現。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 人民幣定期存款

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