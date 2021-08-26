聯儲局收水在即　人民幣窄幅上落

市場聚焦即將舉行的傑克森霍爾（Jackson Hole）央行年會。由於聯儲局已事先張揚年內展開退市計劃，近日市況有回穩跡象，美元亦從年內回位回落至93水平以下，10年期美債債息反而向上突破至1.3%以上。商品貨幣強勢反彈，紐西蘭央行官員透露議息會議期間曾經討論加息50個基點，意味一些央行將於年內實施收水計劃，在經濟復甦持續及通脹壓力升溫下，疫情影響可能只屬暫時性。筆者預計，聯儲局主席鮑威爾將會在年會上進一步揭露退市計劃的細節，並於未來數月正式展開退市。

一眾亞洲央行亦開始行動，本日南韓央行率先加息25個基點至0.75%，香港金管局亦宣布將增發400億港元外滙基金票據抽走流動性，以迎接聯儲局的退市行動。中國方面，人行反而透過增加逆回購注入流動性，顯示中國經濟強勁反彈之後，增長動力正在減慢，加上地方債發行步伐加快，人行有必要投放更多流動性維持金融市場穩定。聯儲局收水在即，人民幣仍然維持穩定，筆者認為央行應發出政策訊號引導人民幣漸進貶值，以紓緩出口放緩的壓力。