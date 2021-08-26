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【香港出口】7月份出口貨值升幅收窄　按年增26.9%　

商業 16:33 2021/08/26

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本港今年7月份商品整體出口貨值為4,170億元。（資料圖片）

政府統計處今日發表的對外商品貿易統計數字顯示，今年7月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升26.9%和26.1%。

【展覽復辦】缺海外買家難做貿易展？　9月鐘表展首次全面開放予零售客
繼今年6月份錄得33.0%的按年升幅後，7月份商品整體出口貨值為4,170億元，較去年同月上升26.9%。7月份商品進口貨值為4,519億元，按年上升26.1%。今年7月份錄得有形貿易逆差350億元，相等於商品進口貨值的7.7%。
 
與去年同月比較，7月份輸往亞洲的整體出口貨值上升26.9%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是韓國（升79.5%）、台灣（升48.9%）、印度（升40.2%）、菲律賓（升27.2%）和中國（升26.3%）。
 
除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升26.1%）。
 
同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是印度（升119.7%）、韓國（升42.7%）、新加坡（升33.0%）和美國（升28.7%）。來自內地的進口貨值亦上升25.7%。然而，來自馬來西亞的進口貨值則錄得跌幅（跌18.0%）。
 
期內，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增485億元，升33.3%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增111億元，升30.3%）、「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（增45億元，升29.0%）、「非鐵金屬」（增39億元，升141.0%）和「非金屬礦物製品」（增34億元，升33.6%）。
 
 政府發言人表示，由於全球需求持續恢復，七月份商品出口以貨值計按年顯著擴張26.9%，與第二季錄得的增幅相若。輸往內地、美國和歐盟的出口均大幅上升，而輸往不少其他亞洲市場的出口亦見明顯增長。二零二一年首七個月合計，商品貿易總額達56,168億元，較二零一八年同期的高位超出13.1%。
展望未來，環球經濟持續復蘇應會在短期內繼續支持香港的出口表現。然而，許多經濟體因Delta變種病毒散播而再度升溫，增添了環球經濟前景的不確定性。其他發展包括中美關係和地緣政治緊張局勢，亦值得關注。

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責任編輯：葉泳珊

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