【異動股】績後多間大行大削目標價 快手股價跌近一成

快手 （01024） 公布今年上半年業績，收入按年升43%至361.6億元人民幣，經調整虧損按年擴大至96.9億元人民幣。績後多間大行下調公布目標價，其中野村指公司收入勝預期，但直播服務維持疲弱，預計第三季廣告收入增速放緩，並在第四季才加快。該行又指公司與市場溝通不足，令市場錯估公司收入及支出，把公司目標價下調近七成至95元。

快手績後大行目標價：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

大摩指維持預期公司被抖音搶佔市佔率，預計要到2025年才錄得盈利，同樣預計第三季廣告收入增速放緩，維持公司「遜於大市」評級，下調目標價近半至60元；中金則指受行業競爭及海外投資影響，公司銷售費用率維持高位，預計今年全年經調整虧損達到239億元人民幣，維持「跑贏大市」，下調目標價30%至140元。

快手今日股價再度急跌，一度失守70關口的水平，收市報70.4元，較上日收市跌9.2%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機