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【異動股】績後多間大行大削目標價 快手股價跌近一成

股樓投資 16:21 2021/08/26

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快手 （01024） 公布今年上半年業績，收入按年升43%至361.6億元人民幣，經調整虧損按年擴大至96.9億元人民幣。績後多間大行下調公布目標價，其中野村指公司收入勝預期，但直播服務維持疲弱，預計第三季廣告收入增速放緩，並在第四季才加快。該行又指公司與市場溝通不足，令市場錯估公司收入及支出，把公司目標價下調近七成至95元。

快手績後大行目標價：

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大摩指維持預期公司被抖音搶佔市佔率，預計要到2025年才錄得盈利，同樣預計第三季廣告收入增速放緩，維持公司「遜於大市」評級，下調目標價近半至60元；中金則指受行業競爭及海外投資影響，公司銷售費用率維持高位，預計今年全年經調整虧損達到239億元人民幣，維持「跑贏大市」，下調目標價30%至140元。

快手今日股價再度急跌，一度失守70關口的水平，收市報70.4元，較上日收市跌9.2%。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 異動股 抖音 快手—W（01024） 目標價

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