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【網民熱話】天水圍社區規劃令人窒息？ 網民：樓主去一轉深水埗街市，會發現天水圍係天堂

股樓投資 20:44 2021/08/26

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如果提到香港人多擠迫的地方，大家會聯想到哪一區？有網民在討論區上發帖，指天水圍的社區規劃令人窒息。該名網民指，自己曾到天水圍探朋兩至三次，但每次去總覺區內佈滿一排又一排的建築物，「公屋、學校、公屋、學校，好似砌圖咁鋪滿遍佈成個天水圍，幾乎沒有任何的社區式街舖、小店，得一個個擠逼的輕鐵站。」他續指：「身處一堆密麻麻的大廈中，淨係喺條街行都feel到好窒息，究竟喺入面住係咩感覺？」

帖文一出，也引起不少人討論，有人認為其他地區相比於天水圍，更讓人感到窒息，而且當地的社區規劃也設計得宜，「問過觀塘九龍灣未？窒息？」、「天水圍北而家都好左好多，有Wetland Seasons Park同Bay，仲有天榮站上蓋」、「樓主去一轉深水埗街市，會發現天水圍係天堂」，也有人讚同樓主意見，「天水圍最勁係，由天恆行到去天耀，啲樓都係咁嘅樣」。

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責任編輯：黎淑雯
 

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