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【美國疫情】福特汽車要求工廠員工戴口罩　致缺勤率超過2成

商業 17:00 2021/08/26

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美國福特汽車再次要求工廠員工佩戴口罩，導致在個別工廠，缺勤率可能超過 20%。

美國疫情再趨嚴峻。不少企業再次要求員工上班時佩戴口罩，包括福特汽車（Ford），惟該企指，此舉導致一些工人決定不上班，在個別工廠，缺勤率可能超過 20%。

【美國疫情】達美航空向未打疫苗員工　收取每月約1500元醫保附加費

通用汽車、福特 和Stellantis等汽車製造商於 8 月初與美國汽車工人聯合會達成協議，再次要求他們的工廠員工戴口罩，惟福特首席執行官Jim Farley接受 CNN採訪時表示，這導致福特工廠員工出現缺勤情況。他又指，除了員工缺勤外，其生產尤其受到全球芯片短缺的影響，可謂加添更大挑戰。福特發言人 Kelli Felker亦透露，當全職員工缺勤時，福特一直在使用臨時工來填補生產線。

報道引述LMC Automotive 全球汽車預測主管Jeff Schuster表示，將汽車製造業今年第二季度的實際產量與預期相比，大多數汽車製造商的產量下降了 20% 以上。Farley則強調，福特所受到的打擊最大，其品牌在第二季度產量大減超過 50%

福特表示，正在採取措施盡量穩定供應鏈，方法是與供應商合作建立預警系統，當福特的供應商面對供應鏈問題時，福特可以更快地採取應對行動，防止產生更大影響。

【美國疫情】Delta變種病毒無礙開學消費　料銷售額將超過7千億

責任編輯：蘇穎琪

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