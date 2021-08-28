【Mosaic慢慢砌@iM網欄】重現香港景點 馬賽克在商場

在我任職文化藝術記者的歷程中，採訪馬賽克的機會少之又少，在商場欣賞馬賽克真的只有一次，所以印象特別深刻。那是多年前一個復活節，中港城邀請了來自澳洲的馬賽克藝術家 Sandra Robertson 創作了一批大型馬賽克復活疍，主題是香港景點。

這些復活蛋可不小，有一件一點六米高，六件七十厘米高，但很輕，Sandra 說是用玻璃纖維做成底托，來香港僅須六天就砌成，真的超音速！她在澳洲已準備好百多種色彩物料，數十萬粒馬賽克磚。

其實主辦單位當時邀請我去觀看製作過程，可惜那段時間太忙了，只好在展埸訪問。最大件的維港馬賽克，展現維港夜景，Sandra 將會展、中環中心、中銀大廈、國金等標誌性建築環繞復活蛋佈置，觀眾在每一面都看到不同景點。

▲ Sandra 身後最高那隻復活蛋，就是維港夜景



Sandra是一個好健談的藝術家，有問必答，我在訪問過程中也學到不少心得。例如怎樣構思，她先是收集資料，然後將重點建築突出，同效厚的粒粒，達到三維效果，背景部分以流暢曲線，展現維港有山有水的景色優勢。選用的馬賽克是金光閃耀那種，否則怎能呈現璀璨夜色！

蛋型的雕塑對馬賽克來說有點困難， Sandra已有二十年馬賽克創作經驗，所以難不倒她，粒粒要 cut細一些，才貼伏在圓形表面。現在我是知道，當年這技巧真是漲知識了。除了主角維港夜景，Sandra 還創作六件七十厘米高的馬賽克蛋，如金紫荊廣場、青馬大橋、文化中心、天壇大佛及海洋公園大熊貓。另外還有澳洲的袋鼠、樹熊等。

▲ 天壇大佛



Sandra像我一樣喜歡各種物料混合使用，瓷磚、玻璃之外，也有破裂了的瓷片、小飾珠、鈕扣、石頭、鏡片等。所以真的多大的工作室也不夠擺放這些材料呀！她還有一招好有趣的，就是用舊的圓形小瓷碟來做小動物的眼睛。

相信每個喜歡馬賽克的人都會像Sandra那樣，愛上就難以停下，過程中越做越開心。她不講也不知，原來在澳洲好多人喜歡馬賽克，到處見到馬賽克作品，太令我羡慕。

▲ 留意這隻小袋鼠的雙眼是用小瓷碟做的



看見 Sandra嫻熟地示範cut馬賽克，當時還屬初學者的我，佩服佩服！那次採訪令我對馬賽克的偏愛又靠近多一層。

作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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