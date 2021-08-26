THE HENLEY III示範單位設特大弧形窗　有多功能衣帽間扮靚

啟德THE HENLEY III開放示範單位，單位以3A座32C室為藍本，屬無改動設計。單位實用面積367平方呎，是一房連衣帽間隔。據THE HENLEY III樓書顯示，單位位處單邊，望向東南，料享園林及游泳池景致。

客飯廳

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現場所見，客飯廳以長方形開則，間隔四正實用，而玄關位附送嵌入式鞋櫃及儲物櫃。此外，客飯廳外連22平方呎嵌入式露台，有助加強通風及採光，而大廳天花預置燈槽連隱藏式LED燈飾。至於廚房則連接客飯廳，採用開放式設計，附送各式家電爐具。

睡房

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睡房設計寬敞，與客廳同向，特設大幅的弧形落地窗，而單位備有窗簾路軌連窗紗，方便住戶配置窗簾。值得留意的是，睡房內設儲物空間，預設多功能衣帽間，除了有基本儲物功能，更備有專利衣櫃空氣淨化系統，有別於只作收納用途的傳統衣櫃。浴室方面，附有鏡子連燈槽及附牆儲物櫃，而且有窗，屬明廁設計。

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