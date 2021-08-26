【大行看法】瑞銀財管：科技龍頭短期利潤率承壓　未來留意5大風向球

中國政府年內已推出一系列的監管措施。有投行認為，中國政府在聚焦三大目標：包括打造更加公平的社會、強化數據安全以及促進行業的可持續發展。報告又形容「沒有什麼時候比現在更難駕馭中國市場」。

除了互聯網和教育行業外，房地產和醫療也可能在政策風眼。瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室發表報告，指在促進社會公平的原則下，其他可能面臨不利因素的行業還包括醫療和房地產，因直接影響到家庭收入，且相關開支正迅速上漲。但該行不認為這兩行業會被定性為非營利性機構，故不會損及長期基本面。

該行看好醫療行業中的合同生產機構，因其長期結構性增長前景良好，並建議避開整體房地產行業。

瑞銀指互聯網監管至少持續至年底，不應輕言撈底，詳見【下一頁」

其次，科技領域的一個監管重點是數據和安全。瑞銀認為，大型科技龍頭公司必須重新審視其數據變現策略和網路安全，這令短期利潤率承壓。建議布局於較不受監管措施打擊或與政策方針一致的行業，比如網路安全和5G賦能者。

瑞銀認為，監管對互聯網公司未來12個月獲利的潛在影響已基本反映在股價中，但如果新規進一步推出，則其股東權益報酬率（ROE）可能將繼續下修。短期內市場情緒可能依然脆弱，因信心的重建還需要一定時間。

未來，該行建議留意五個重要風向球，一是高層官員與民營企業家會面，展現支持；二是互聯網或醫療保健企業獲准透過可變利益實體架構在香港IPO；三是特定行業中的勞工社保福利得到系統性改善；四是新一波新冠疫情能否在8月底前得到控制；五是市場對中國恒大事件進展的反應。

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編輯：區嘉俊

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