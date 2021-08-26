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啟德THE HENLEY III價單公布　 恒地：開價克制　開放式238呎折實價625萬

股樓投資 16:28 2021/08/26

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啟德THE HENLEY III公布首張價單，涉及81伙單位，設開放式至三房間隔，實用面積238至778平方呎，以最高折扣率，即5%計，折實價由625.38萬元起，至最貴2,499.54萬元，折實呎價則約25,218元至32,419元。入場單位為3B座9樓E室，實用面積238平方呎，開放式間隔，折實價625.38萬元，實用呎價26,276元。

恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民早前透露，THE HENLEY III的位置及景觀較佳，所以定價較與同系一期貴。據恒地早前公布，與同系一期（THE HENLEY I）開售至今累售293伙，平均成交呎價約28,405元，而今次THE HENLEY III首張價單平均呎價約28,200元，即略比一期平。林達民指，THE HENLEY III首批單位開價克制，以「起步價」推出，而日後有加價空間。

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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，啟德THE HENLEY III首張價單訂價與同系一期相若，有起動作用，而今年4月同系一期開售時，認購反應十分理想，小型單位亦全數沽清，全因市場絕無僅有，供應罕貴，而是次3期最鄰近港鐵啟德站，出入更方便，加上體育園概念，相信同樣受買家追捧，可再掀搶購潮，料項目最快下月初開售。

同場加映: 【iM會客室】恒指反彈望25800 捕捉轉勢股

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 啟德 THE HENLEY THE HENLEY III 恒基

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