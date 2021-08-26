【北水基金】北水湧現港股通基金 無懼市況風高浪急

▲ 北水仍密集推主打港股通基金，更密謀抄底入市。

內地媒體指，北水基金正密集發行，多路資金更悄然加速布局港股。名牌基金公司如南方基金、易方達、景順長城及鵬華等多隻公募產品，陸續發行主攻港股的基金。此外，多間資產管理公司如博時、創金合信及嘉實等，也拿出真金白銀自購旗下港股基金。其中焦點為基金一哥天弘，官媒指天弘斥1000萬元（人民幣，下同）捧自己場，自購恒生科指基金，多家海外基金也紛紛加倉港股。

分析認為，港股經歷大插水後，估值具備吸引力，業界料未來下跌空間有限，對後市較強信心，且料新經濟及互聯網等板塊或大有可為。可惜，今天（8月26日）在科指領跌下，淡友仍佔上風，恒指再考驗26000點。

8月約160隻北水基金面世【下一頁】

內媒指，恒生科技指數於本周二（24日）勁升7.06%，創下歷史第二大單日漲幅。而恒指走低，市帳率水平一度於上周五（20日）降至0.98倍，恒指在1998年、2016年及2020年均出現上述「破淨」的情形，但目前的恒指成分股中，新經濟佔比已明顯提升。此次恒指「破淨」，以及科指的反攻，反映了不一樣的訊號。

分析續指，以港交所 （00388） 的數據，港股的日均成交金額中，來自新經濟公司由2018年的4%、提升到2021年一季度末的20%。大成恒生科技ETF基金經理冉凌浩認為，科指的估值已很低，其成長性保持在較高水平，其PEG比創業板指及納指都低。目前科指今年預測市盈率為33倍，2022年25倍，2023年20倍，複合年化盈利增速在30%以上，PEG估值偏低。尤其是主要權重股，如互聯網巨頭企業的估值水平位於歷史低水平區間，這意味着，未來下跌空間很小。

與此同時，各路資金也抄底，悄然布局港股。近期嘉實港股互聯網產業核心資產、景順長城港股通全球競爭力、鵬華中證港股通消費主題ETF等，爭相把主投港股的基金成立。此前尚有南方港股通優勢企業、鵬華中證港股通醫藥衛生綜合ETF、南方中證香港科技ETF等基金成立。還有易方達港股通成長混合、富國中證港股通互聯網ETF、建信港股通優勢精選等基金也陸續發行。

北水再現爆款基金【下一頁】

那邊廂，中信證券近期對持有中國股票的20家海外頭部基金、其前20大重倉股進行分析後發現，二季度海外基金對港股持貨環比提升較大，持股金額增長438.4億美元，達3916億美元。

大成昨天推恒生科指ETF聯接基金，冉凌浩說。未來兩年，港股上市公司盈利有望快速上行，有力支撑港股。創金合信滬港深研究精選基金經理胡堯盛表示，從已公布的半年業績看，部分港股互聯網龍頭公上半年業績表現亮眼，對港股未來的潛在投資回報抱有信心。景順長城港股通全球競爭力基金經理周寒穎指，即使是同一賽道上的公司，不同投資者對估值判斷的差異很大，港股投資的成敗取決於個股選擇。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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