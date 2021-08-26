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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】 六大馬拉松有四個在半個月內舉行 渣打香港馬拉松你報咗名未？

名人薈萃 16:49 2021/08/26

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隨著奧運結束，世界各地跑步賽事亦密鑼緊鼓一觸即發。六大馬拉松先由德國柏林馬拉松在9月26日揭開序幕，接著是10月3日的倫敦馬拉松，而芝加哥及波士頓馬拉松，更罕有地一連兩日，分別在10月10及11日舉行，四大馬在半個月內完成，好不誇張。當中倫敦馬拉松預料會有10萬人參加（當中包括5萬名參加倫敦虛擬馬的環球跑手），勢將成為疫情以來最多人參加的賽事。不少跑友包括小弟都早早在2019年報了名（2020公眾參與部分延至下月舉行），但奈何疫情及隔離等種種因素而未能前往。雖然香港前往英國不用隔離，只要出示出發前的新冠病毒陰性檢測結果，以及到埗後兩天再進行檢測就可以，但由英國返回香港至少需要隔離14 日，相信一般打工仔都未必做到。

十月初的倫敦馬拉松預料吸引10萬人全球參與，盛況空前， 圖為2019倫敦馬拉松的盛況。（圖片來源：London Marathon facebook專頁）

至於渣打香港馬拉松亦已決定在10月24日舉行，之前已報名2020年賽事的參賽者可以透過預留名額的方式，優先報名參加今年同一距離的賽事，如欲透過此方式參加請緊記在8月27日，即今個星期五晚上7時或之前，在大會網站 www.hkmarathon.com 進行網上報名。

在疫情影響下，今年香港馬拉松多項賽事名額明顯減少，至合共18,500個（當中全馬賽事名額由2019年22,500個，大減至4,000個），因此即使透過預留名額報名亦未必報到，若報名人數多於名額限制，大會將以抽籤形式決定成功參賽的跑手，如未能中籤，將會進入公眾抽籤「再抽多次」。若擔心疫情或十月天氣太熱，亦可考慮將預留名額留待2022年賽事使用，只要今次沒有報名，即可自動預留。

半馬和全馬的路線與以往香港馬拉松賽事沒有多大分別，但跑開十公里的朋友要留意，因為今次起點改在西隧九龍收費廣場出發，跑去維園終點，而非往年在東區走廊舉行，與半馬及全馬跑友一起體驗西隧「長命斜」的「樂趣」，但要「做PB時間」恐怕難度增加了不少。

今屆香港馬拉松10公里賽事將在西隧九龍收費廣場出發，以往東區走廊人山人海的盛況今年將不會出現了。（圖片來源：渣打香港馬拉松facebook專頁）

要打針及賽前檢測已成為香港跑步實體賽事的大趨勢，所有參與香港馬拉松賽體賽事的跑手，需要不遲於比賽前14天完成接種新冠疫苖，並須於賽前72小時以內，完成政府認可的新冠病毒核酸檢測。

至於之前沒有報名參加2019香港馬拉松的跑手，亦可以透過精英跑手資格提早報名參加比賽，例如想以精英組報名參加10公里或半馬賽事，男子及女子只要曾在過去三年，分別以46分鐘或57分鐘完成田總主辦或認可的10公里賽事就可以，詳情可參大會網站。若未達標，則可待9月2日以公眾抽籤名額去報名。

另外，香港田徑總會在今個星期日（8月29日）在天水圍舉辦新鴻基地產香港十公里錦標賽，是疫情後首次讓公眾參與的大型實體賽事。與香港馬拉松一樣，賽事除要求所有參加跑手要在賽事前14天已完全接種新冠疫苖之外，政府額外要求所有運動員需要在比賽前48小時內進行新冠病毒測試，大會亦因而特別為跑手安排免費檢測場地。

小弟已報名參加這個星期天的十公里賽事，十分期待，希望天公造美，能夠順利舉行之餘，亦不要太熱，各位跑手一起加油，一齊迎接實體跑季的來臨吧！

新鴻基地產香港十公里錦標賽今個星期日於天水圍舉行，相信將會十分熱鬧。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑跑咗去邊？

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