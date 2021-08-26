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【強積金投資】最多一年勁升44.16% 一圖睇清今年最合適的股票成份基金

理財智慧 20:04 2021/08/26

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今年強積金踏入21週年，根據積金局的資料顯示，截至2020年12月底，強積金的總資產值約1.14萬億元，2020年扣除費用的淨回報為11.7%，自成立至今每年淨回報為4.8%。在香港，總共有15間強積金受托人提供強積金計劃，以市佔率作比較的話，首三名依次為宏利 (24.3%)、滙豐(19.4%)和永明金融 (9.2%) ，強積金成份基金主要分為六大類：股票基金（較高風險）、混合資產基金（中至高風險）、債券基金（中至低風險）、債券基金（中至低風險）、保證基金（較低風險）、強積金保守基金（較低風險）。不少人認為，強積金去到退休年齡或其他原因的情況下才可以取出，因此以「懶懶閒」心理去管理。但其實，妥善管理強積金，有助為日後的退休生活提供更好的保障。因此本文首先介紹股票成份基金。

 

強積金的供款主要員工及老闆以月薪的5% (如薪金3萬或以上則為每月1500元)投資在自選的組合內，直到退休年齡或其他原因(承諾不再在香港工作或移民)可以取回供款。員工可以透過僱員自選安排，將過往任職和現職期間的強積金供款整合，轉移到合適的強積金計劃作出供款，但員工只能在已選的強積金計劃提供的成份基金作選擇，例如一個員工選擇了宏利環球精選﹙強積金﹚計劃，便不可以同時選擇滙豐強積金智選計劃。


股票基金即投資各地的股票市場，以個別股價的升跌和匯率波動(部分股票以外幣作結算)作為回報。股票基金也是強積金第二多選擇的分類，可選的基金數目達171款，基金平均開支比例為1.54% ( 強積金的成份基金需要支付年費、基金管理費用等，愈高投資成份的基金管理費用會較高)，也闕較多「打工仔」選擇的成份基金 。根據積金局的數據顯示，股票基金在扣除成本後，是各成份基金中錄得最高的正回報，回報為15.1% (年率化回報為5.4%)。股票基金一般分為單一地方股票市場 (香港股票基金)、地區性股票市場(北美股票基金)和全球性股票市場(全球基金)，主要投資在各地股票市場上市的股票。不同的股票基金經理在選股的時候，都會選擇不同產業和公司規模較大的股票作為投資目標，例如美洲股票市場基金會買入蘋果 (AAPL)、亞馬遜(AMZN)等，以降低行業風險。

 

根據積金評級的調查顯示，若以股票基金地區分類作比較的話，歐洲的股票基金表現最好、其次是美國及環球市場，亞洲股票基金表現較差。在眾多的股票成份基金中，表現最好是宏利MPF歐洲股票基金，一年內上升44.16%。以宏觀而言，由於歐洲自去年初開始出現疫情大幅擴散的情況，在三月甚至出現「黑色星期一的股災」，當日美國納斯達克指數單日下跌12.32%，引致歐洲市場也相應下跌，英國富時100指數跌4%、德國DAX指數跌5.3%，各國也開始進入封鎖的狀況。自年初起，歐洲經濟正慢慢復甦，也推行大規模的財政刺激措施，例如7500億歐元下世代歐盟（Next Generation EU)方案，各國也開始解除封鎖的狀態，這將有助於支持股市和經濟的發展，例如英國富時100指數，在年初曾低見6407點，現已回升到7131點；德國DAX指數在年初曾經低見14308點，現已回升到15764點。

股票基金 (歐洲) 年初至今回報TOP3:

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股票基金 (美國) 年初至今回報TOP3:

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有別於去年，中港的股票市場在2020年表現最佳的10隻強積金成份基金中佔有7隻，去年受惠於嚴控疫情和熱錢流入，中港的經濟和股市都有上升，例如滬深300指數在近半年曾高見5452.21點，現時在4801點水平、恒生指數在年初曾逼近30000點，現時在25000點左右水平。

 

股票基金 (香港及中國) 年初至今回報TOP3:

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股票基金 (亞洲) 年初至今回報TOP3:

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股票基金比較適合年輕和願意承受風險的「打工仔」，對年輕的「打工仔」而言，由於強積金的投資期較長，因此可以享受平均成本法帶來的好處，減少基金短期升跌所帶來的影響，有助降低買入價的平均成本。對於願意承受風險的「打工仔」而言，由於股票基金風險較高，但預期回報也較高，因此也適合願意承受風險的「打工仔」。

 

由於全球開始提倡「與病毒共存」，隨著全球接種疫苗的人數上升，世界各地的經濟也逐漸恢復。因此在短期而言，由於歐美各國先後推出多項的刺激經濟措施，例如美國推出一萬億的剌激經濟方案，因此短期可以考慮買入歐美地區的股票基金作短期投資；作為長期投資者，由於中港提倡「清零」，暫時與各地的經貿仍未恢復，股市也處於一個較低的水平，投資者也可以考慮趁低吸納，雖然短期仍有下調的空間，但長遠仍值得投資，甚至比歐美市場有更大的潛力。

股票基金 (環球) 年初至今回報TOP3:

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撰文 : 陳佳恩

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