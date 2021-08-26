【打擊造星追星】愛奇藝取消未來幾年偶像選秀節目　整治「飯圈」現象

▲ 【打擊造星追星】愛奇藝取消未來幾年偶像選秀節目

網信辦近月整治「飯圈」等追星風氣，百度 （09618） 旗下愛奇藝繼腰軌選秀節目《青春有你3》後，宣布取消未來幾年的偶象選秀節目，及任何場外投票環節。

中國電視藝術家協會召開座談會，針對「飯圈」文化、「粉絲」經濟等近年影視行業出現的一系列現象進行座談，進一步引導電視藝術工作者遵紀守法。愛奇藝創始人兼首席執行官龔宇在會上表示，愛奇藝聯合其他平台始終堅持與行業不正之風劃清界限，抵制不合理片酬、抵制行業不正之風，抵制偷稅漏稅，因此取消未來數年的選秀節目。

相關文章：【TikTok母企】字節跳動涉不正當競爭 向愛奇藝賠償60萬人民幣

相關文章：【倒牛奶事件】愛奇藝《青春有你3》取消決賽 愛奇藝連日跌近9%

＊＊＊

更多貼市財經資訊及分析，登入HKET「財經台」

重溫今早《ET開市直擊》（點擊↓）

Time code

00：00 - 港股今日焦點速覽

01：09 - 美股連日破頂 台積電加價股價升

02：08 - 道指期貨偏軟 亞股個別發展

02：47 - 港股上日先升後回＋北水盤路

03：41 - 港股反彈已完結？沈慶洪：二萬六阻力頗大

05：30 - 股票分析：小米 （01810） 業績分析＋小米股價跟進

09：42 - 股票分析：快手 （01024） 業績分析＋快手股價跟進

12：44 - 股票分析：光伏股造好 資金回流有炒作？

13：47 - 股票分析：信義光能 （00968） 股價前景分析

15：22 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） 股價前景分析

16：57 - 股票分析：中遠海控 （01919） 股價前景分析

18：47 - 股票分析：中集安瑞科 （03899） 股價前景分析

20：19 - 股票分析：明源雲 （00909） 股價前景分析

21：59 - 股票分析：微盟 （02013） 股價前景分析

22：51 - 港股開市前市況速報

25：26 - ET個股推介－信義光能 （00968）

26：35 - 股票分析：華潤電力 （00836） 股價前景分析

28：00 - 股票分析：大唐發電 （00991） vs大唐新能源 （01798） 股價前景分析

29：36 - 股票分析：東岳 （00189） 股價前景分析

31：05 - 股票分析：騰訊 （00700） 股價前景分析

32：26 - 股票分析：華潤置地 （01109） 股價前景分析

33：43- 股票分析：藥明生物 （02269） 股價前景分析

35：20- 股票分析：京東健康 （06618） 股價前景分析

36：57- 股票分析：莎莎 （00178） 股價前景分析

38：22- 股票分析：普拉達 （01913） 股價前景分析

39：50 - 港股開市後市況速報

42：41 - 財經日誌提提你