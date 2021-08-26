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【打擊造星追星】愛奇藝取消未來幾年偶像選秀節目　整治「飯圈」現象

股市 15:49 2021/08/26

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【打擊造星追星】愛奇藝取消未來幾年偶像選秀節目

網信辦近月整治「飯圈」等追星風氣，百度 （09618） 旗下愛奇藝繼腰軌選秀節目《青春有你3》後，宣布取消未來幾年的偶象選秀節目，及任何場外投票環節。

中國電視藝術家協會召開座談會，針對「飯圈」文化、「粉絲」經濟等近年影視行業出現的一系列現象進行座談，進一步引導電視藝術工作者遵紀守法。愛奇藝創始人兼首席執行官龔宇在會上表示，愛奇藝聯合其他平台始終堅持與行業不正之風劃清界限，抵制不合理片酬、抵制行業不正之風，抵制偷稅漏稅，因此取消未來數年的選秀節目。

相關文章：【TikTok母企】字節跳動涉不正當競爭　向愛奇藝賠償60萬人民幣

相關文章：【倒牛奶事件】愛奇藝《青春有你3》取消決賽　愛奇藝連日跌近9%

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