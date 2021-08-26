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【一起酒過的日子@iM網欄】最原始、獨有的風味 香檳的起跑線

名人薈萃 16:47 2021/08/26

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最近沉迷看YouTube 上的一個清談秀。

 

不是有靚女做主持的那種，而是幾個麻甩佬坐埋一齊就roll機吹水，冇NG，而且粗口橫飛的那個「24/7TALK」。感覺有點像當年霑叔、蔡san和倪匡先生的「今夜不設防」。

 

每集的嘉賓一開始都會被問到一個簡單的問題：「 你喺邊度出世？」

 

留意番，問的不是他們鄉下或祖藉，而是問他們在香港出生和成長的地區。

 

幾位主持人帶點江湖味，所以問題聽落有點挑機的感覺，就好像在問：「你邊度㗎？」但老實說，這問題十分破格，更是破冰，童年事有邊個唔懷緬？在清談節中，絕對是一個 good starting point。

 

再者，雖然香港是彈丸之地，但一樣米養百樣人，諗深一層，在石硤尾出生和在跑馬地出生的人，他們的家庭背景、成長環境和埋堆的朋友可能已有天淵之別。也可能對日後的性格有一定的影響。從這個問題出發，往往能更深入了解那位嘉賓。

 

「你喺邊度出世？」其實有點像法文的 terroir（可夾硬翻譯為「風土」）。好酒的人一定聽過這個字。法國人對這個字，可以用自豪來形容，其中一個原因是它沒有直接的英文翻譯。

 

Terroir 一字可以包含一個地方的土壤、天然條件、氣候、地勢等等。對法國釀酒的人來說，酒莊的terroir是酒的靈魂、最寶貴的東西。法國人喜歡講等級，terroir當然也有不同等級之分。也許這就是所謂的起跑線。兩家同樣是香檳區Épernay一帶的酒莊， 但隔半個條河就是兩個故事，有截然不同的風味。

香檳區近二十年，開始有一班主張 terroir driven 的釀酒師--例如Cédric Bouchard--意思是讓每一個葡萄園最獨有的土壤、天然條件、氣候、地勢等等，來為香檳酒的「性格」定型，不會把不同地區的葡萄渾在一起。

 

而大家喝到的就是那葡萄園，甚至是那塊田所謂最原始、獨有的風味。

作者_張天遠簡介：

前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒，轉轉折折間開始深入研究農戶香檳（Grower Champagne），並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

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撰文 : 張天遠

欄名 : 一起酒過的日子

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