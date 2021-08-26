【恒大危機】恒大發盈警料中期盈利最多倒退39% 傳本港總部已易手越秀地產

近期陷入財務危機的中國恒大(03333)發布盈警，預期截至6月的中期盈利預期介乎90至105億元（人民幣．下同），較去年同期下降29％至39％。恒大指，上半年錄得房地產開發業務虧損約40億元，恒大新能源汽車（00708）虧損約48億元，出售所持恒騰網絡（00136）部分股份及持有其剩餘股份按市價估值盈利合計約185億元。上半年盈利下降主要是由於房地產銷售價格下降及費用上升所導致。恒大今日偏軟，全日收報4.23港元，大跌7%。

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另外，此前關於廣東國資將出手援助恒大的消息已廣泛流傳。最新消息指，以廣州城投、越秀集團等為代表的國資已經開始接手恒大部分項目，其中恒大位於廣州番禺的大球場以及配套公寓傳已售予廣州城投。另傳近日以105億港元洽購灣仔中國恒大中心的越秀地產（00123），已接手該恒大本港總部。

近期亦有內媒報道指，恒大正計劃將部分職能部門和僱員從深圳遷回廣州，遷回廣州的團隊是以公司主席許家印為中心的部分職能部門，主要涉及資金財務、投資、工程以及需要隨時服務於董事局的相關部門和人員。恒大已回應指有關消息不實。

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