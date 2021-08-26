【C家教路@iM網欄】九毛九萬事俱備 只欠東風

國內南京Delta疫情爆發不足1個月，現時已得到控制， 可見國家在防控方面的措施仍執行得非常有效率。不過，以「清零」 為目標的封鎖式防控，卻換來零售、餐飲業等短期的業務衝擊。 曾經被投資者視為「火鍋茅」的海底撈 （06862），受著去年新冠疫情的影響，堂食的需求大大減少， 早前急速的開店卻無法繼續為業績帶來理想的增速。 海底撈門店每日翻枱率由幾年前的5次下跌至3次， 門店不再需要排隊， 以服務為噱頭的吸引力無法支撐不夠差異化的食材， 令翻枱率恢復無期。在人流及客單價都下降的情況下， 新店投資回報期比預期長，市場當然會為這間公司「殺估值」， 海底撈市值今年由4,000多億元降至不足2,000億元。 海底撈於這次業績亦出現了管理層變動，幸好比呷哺呷哺 （00520） 的大地震屬小巫見大巫。

相比之下，太二酸菜魚的母公司九毛九 （09922） 卻交出亮麗的中期業績。在廣州疫情的影響下， 雖然同店銷售下降約兩成， 但門店翻枱率及客單價的表現仍然非常穏健， 並受惠於原材料的成本控制如自家鱸魚養殖場， 門店經營利潤率現時已回升至23% 的健康水平。

九毛九成功地把握著年輕一代的消費能力， 打造了太二這個年輕品牌。公司繼續嘗試利用太二成功的基因， 開拓了不同菜式如慫重慶火鍋、太二前傳、賴美麗青花椒烤魚等， 都是圍繞著年輕一代的口味，沿用太二的漫畫風裝修， 利用早已準備好的上游供應鏈，可見定位很清晰。

雖然九毛九管理層的執行力有目共睹， 但九毛九未來要面對的問題主要還是疫情， 始終商場的人流復甦仍需時， 跟海底撈一樣以家庭為主流食客的九毛九西北菜的店舖重整正處於尷 尬位置，重整後的效果可能要更長的時間反映。然而，公司現時40 餘倍的市盈率，比規模龐大的海底撈要高逾六成，在龍頭「殺估值」 的過程中，或許也是另一買入九毛九的絆腳石。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金— 中國股票基金經理。C基金現時並沒持有以上股票的長/短倉。 以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www. facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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