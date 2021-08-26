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5歲學編程　12歲出售NFT　約2個月後將獲逾40萬美元收入

環球政經 19:35 2021/08/26

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很多人在12歲的時侯，仍懵懵懂懂在學校上堂讀書，而這位年僅12歲的小朋友則曾以逾16萬美元出售一系列的原始NFT圖標。

據《CNBC》報道，Ahmed began在5歲時，便受工程師爸爸影響開始學習編程。Ahmed began的父親是從事金融服務機構的網頁開發者，並在Ahmed began 5歲時，開始教他們使用HTML和CSS，並繼續提高他的編碼技能，後來更學習 JavaScript 和其他程式。最近，不可替代代幣（NFT）以及智能合約（smart contracts）或代碼集合引起Ahmed bega的注意。

Ahmed began接受《CNBC》訪問時表示，在今年早些時期學習有關NFT的知識，「我對NFT着迷，因為你可以透過區塊鏈輕鬆轉移 NFT 的所有權。NFT是一種獨特的數碼資產，當中包括 jpeg 和影片剪輯，在區塊鏈數位帳本上的數據單位，每個代幣可以代表一個獨特的數碼資料，而每個NFT都可以變賣，它們的代幣在其底層區塊鏈上被追蹤。

Ahmed began對於這項技術感到十分有興趣，並決定創建屬於自己的NFT系列。他在今年夏天早些時候，推出的第一個NFT系列，這是由 40 個彩色像素化頭像組成，名為 Minecraft Yee Haa，「我花了太多時間玩Minecraft (電子遊戲) 上後，所創建。」他續指，自己創作了藝術品並屬於自己的編碼，但未有即時出售。

在六月時，Ahmed began開始編寫他的第二個 NFT系列—Weird Whales，其中包含 3,350 條像素化的鯨魚，每條都有不同的特徵。該項目使用鯨魚的圖像融合了一種模因。Ahmed began形容，該項目花了300美元，主要包含傳輸費用（Gas Fee）。在過程中，Ahmed began也在網上學習和導師，學會編碼集合。

報道提及，在七月推出後，整個系列在9小時內售罄，Ahmed began一天就賺了80多個以太幣。由於他的利潤是用以太幣持有的，按照現時定價，這筆錢價值有逾255,000美元。然後，他從轉售市場上又賺了30個以太幣，價值超過95,000美元，Ahmed began在每次二次銷售中獲得 2.5% 的特許權使用費。Ahmed began迄今已賺超過35萬美元，預計到8月底，他的總收入將超過40萬美元。

截至目前，Ahmed began沒有傳統的銀行賬戶，只有一個加密貨幣錢包。「我計劃保留所擁有的以太幣，並不會把其轉換為法定貨幣。」

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責任編輯：黎淑雯
 

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