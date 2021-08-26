【ET講股通】梁耀康：降軌約束（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股低開後持續低走，恒生指數現跌約340點，在25300點水平。小米 （01810） 及快手 （01024） 公布業績後股價下挫，後市走勢點睇？《ET講股通》主持梁耀康（Dave）於節目內為你分析。立即點擊收看／收聽。

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00：00 - 港股今日市況速報及解讀

01：40 - 科技股指數反彈乏力原因

05：12 - 鋼材股、煤炭股逆市硬淨：馬鋼 （00323）

06：21 - 建築相關股逆市造好：中國建築 （03311） 可望突破

06：37 - 內需股蒙牛 （02319） 績佳可留意

08：20 - 股票推介：中國鋁業 （02600）

12：09 - 市場焦點注意 睇實港股關鍵位

14：30 - 股票分析：中移動 （00941） 現價可吸？

17：31 - 股票分析：中芯國際 （00981） 現價可吸？

23：20 - 股票分析：美團 （03690） 股價前景如何

27：08 - 股票分析：復星 （02196） 股價前景如何

29：28 - 股票分析：招行 （03968） 股價前景如何

33：07- 股票分析：中信 （00267） 股價前景如何

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立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3043094

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認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，恒指今日走勢較弱，受制於由6月開始延伸下來的下降軌，下望25000關的重要支持。科技股續弱，連升兩日後回落。恒指和科指走勢相若，主要受阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 和美團 （03690） 影響，騰訊和美團處於待變格局，須留神。

留意恒指25000關的重要支持位

鋼材股和煤炭股今日造得不錯，亦可留意，例如馬鋼 （00323） 近月一直調整，逐步尋找支持向上，公布業績後亦偏強，今日向上突破。

個別公布業績後的股份亦可留意，但要小心，如蒙牛 （02319） 主力業務增長不俗，但今日衝高回落。此外，不妨留意業績不錯的中鋁 （02600） ，一來鋁價上調；二來如鋼材一樣，整體產能估計不會太大擴張；三來，憧憬下半年經濟好轉，刺激汽車銷售，以及基建預期，有望推動鋁需求。股價憧憬突破横行區，投資者若有意買入，可考慮待稍為回調至4.7元後買入，並留意4.2元的支持位，一旦失守則要止蝕。另外，亦可留意中國建築國際 （03311） ，之前視頻亦有提過。

聚焦Jackson Hole年會 鮑威爾明天講話

市場接着的焦點落在Jackson Hole年會，關注儲局主席鮑威爾明天講話，會釋出甚麼訊號，港股和美股均留意有何風吹草動。

恒指今日全日跌278點，報25415點，大市成交1,386億元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中移動、中芯、美團、復星、交行、招行、中信︰立即觀看】

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重溫今早《ET開市直擊》

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00：00 - 港股今日焦點速覽

01：09 - 美股連日破頂 台積電加價股價升

02：08 - 道指期貨偏軟 亞股個別發展

02：47 - 港股上日先升後回＋北水盤路

03：41 - 港股反彈已完結？沈慶洪：二萬六阻力頗大

05：30 - 股票分析：小米 （01810） 業績分析＋小米股價跟進

09：42 - 股票分析：快手 （01024） 業績分析＋快手股價跟進

12：44 - 股票分析：光伏股造好 資金回流有炒作？

13：47 - 股票分析：信義光能 （00968） 股價前景分析

15：22 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） 股價前景分析

16：57 - 股票分析：中遠海控 （01919） 股價前景分析

18：47 - 股票分析：中集安瑞科 （03899） 股價前景分析

20：19 - 股票分析：明源雲 （00909） 股價前景分析

21：59 - 股票分析：微盟 （02013） 股價前景分析

22：51 - 港股開市前市況速報

25：26 - ET個股推介－信義光能 （00968）

26：35 - 股票分析：華潤電力 （00836） 股價前景分析

28：00 - 股票分析：大唐發電 （00991） vs大唐新能源 （01798） 股價前景分析

29：36 - 股票分析：東岳 （00189） 股價前景分析

31：05 - 股票分析：騰訊 （00700） 股價前景分析

32：26 - 股票分析：華潤置地 （01109） 股價前景分析

33：43- 股票分析：藥明生物 （02269） 股價前景分析

35：20- 股票分析：京東健康 （06618） 股價前景分析

36：57- 股票分析：莎莎 （00178） 股價前景分析

38：22- 股票分析：普拉達 （01913） 股價前景分析

39：50 - 港股開市後市況速報

42：41 - 財經日誌提提你