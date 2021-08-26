阿富汗持續不穩 俄羅斯宣布撤僑

阿富汗局勢一直處於不穩狀態，歐美國家加緊撤離，塔利班的政府仍未穩定。曾表明支持塔利班重新掌權的俄羅斯宣布，即將從阿富汗首都喀布爾撤僑，並對當地的安全表示憂慮。外媒估計，撤僑可能預示俄國改變對塔利班的態度。

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據悉，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已下令俄羅斯國防部開始，從喀布爾撤走俄羅斯公民。俄羅斯國防部周三（25日）表示，已派出4輛軍機，接載超過500人離開，當中包括俄羅斯﹑白俄羅斯﹑烏茲別克及烏克蘭等國的公民。

普京發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指出，阿富汗局勢持續發展，時間開始緊迫，而且情況維持緊張。克里姆林宮指普京曾與中國領導人習近平通話，討論阿富汗局勢。雙方同意需要避免阿富汗不穩波及鄰近地區。

俄羅斯曾對塔利班掌權表示歡迎，更形容有助加強鞏固地區安全。然而，喀布爾的局勢漸趨緊張，塔利班決定阻止阿富汗人前往機場後，俄方對當地不穩情勢更是產生安全疑慮。因此，外媒推斷俄羅斯對塔利班的態度有所改變。

責任編輯：吳漢培