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【櫻淘魔法棒@iM網欄】上環蘇杭街人氣食堂 ~ 泰館 《米芝蓮指南 2021》新上榜餐廳

名人薈萃 16:44 2021/08/26

分享：

這兩年因為疫情零售地舖少了，反而更多食肆餐廳進駐，而最令我印象深刻就是「泰館」這家餐廳，他們於 2020年3月WFH 的市道下開幕，上環蘇杭街卻出現逆市奇葩的情景，無論我Lunch Time 或放工路過都會見到長長的人龍，由於無得訂位，而且還要等齊人才能入座，等了幾個月才試食，有人話泰館的食物質素高，被稱為香港食過最好食的泰國菜。

泰館和泰麵隸屬同一老闆，由澳洲名廚 Adam Cliff 主理的泰式船麵 Samsen ，自2016年於灣仔開店至今一直人氣高企，有口皆碑。製作的地道泰式街頭風味菜式，加上別樹一格的環境氛圍，怪不得進駐上環開首間分店已吸引長長的人龍，大批新舊 fans 朝聖。

 

泰館就將泰國街頭融入空間設計，湖水藍色木門加上泰國海報、擺設和餐具都很用心，懷舊而有特色，配上輕鬆的音樂，非本地服務員，仿如置身泰國渡假一樣，這裡特別多外籍客人來光顧。

泰館店內懷舊海報、木製桌椅、從天花懸垂下來的綠色植物，充滿泰國風情，餐廳的氛圍同樣是輕鬆隨性，整體概念與灣仔店相近，只是餐廳面積大了，可以容納大家庭和派對聚會等。

上環以復古兼色彩斑駁的設計示人，開放式的大門，在晚上，感覺猶如漆黑中的熒火蟲，相當耀眼。

泰館招牌菜，是泰北清邁最著名的泰北咖喱牛金麵($148)，金麵由泰國直送，而泰北咖喱就選用了11種香料，配以他自製的新鮮咖喱醬及鮮椰漿，每天經八小時烹調而成。

必食~泰式虎蝦炒金邊粉($138)，金邊粉夠鑊氣，鹹甜調味剛好，整體十分好吃，最喜歡伴碟的生木瓜，入口極酸爽脆，開胃又得，中和炒粉麵的油膩感，還有鬆脆可口的花生碎粒。這個菜亦可以改為素食。

前菜~ 泰式紅咖喱魚餅 $112

前菜~ 炒泰國通菜 $88 (怕食辣的朋友，要特別注意)

前菜~ 青木瓜沙律 $112

招牌泰式蟹肉炒飯 $158

甜品~ 芒果糥米飯 $88

加$18，可以有泰式奶茶 (朋友說比較甜)

特飲 Calamansi & salted plum $48 (非常好飲)
泰館Samsen

上環蘇杭街23號地下 (港鐵上環站 A2 出口, 步行約3分鐘)

+852 2234 0080

營業時間: 星期一至日 12:00 - 15:00，18:30 - 23:00

www.samsenhk.com (八人以上可以網上訂位)

作者＿淘寶小天后（賴櫻華）簡介：

擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。

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撰文 : 淘寶小天后（賴櫻華）

欄名 : 櫻淘魔法棒

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