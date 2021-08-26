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【HK Express】HK Express開通台北及高雄航線　計劃於九月開辦返港航班

商業 15:36 2021/08/26

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HK Express分別於2021年8月23日及26日（今天）正式開通台北及高雄兩條航線，目前只提供從香港出發的單程航班，連同現有台中航線，HK Express的顧客可遊走這三大城市。（HK Express提供圖片）

HK Express分別於2021年8月23日及26日（今天）正式開通台北及高雄兩條航線，目前只提供從香港出發的單程航班，連同現有台中航線，HK Express的顧客可遊走這三大城市。

【美國疫情】達美航空向未打疫苗員工　收取每月約1500元醫保附加費

由高雄及台北返港的HK Express航班，則將於2021年9月2日及4日分別投入服務，航班機票現於HK Express官網www.hkexpress.com公開發售。

需要留意的是，前往台北及高雄兩地之旅客，皆必須遵守當地的入境要求，包括於離境前與抵埗時進行新型冠狀病毒病測試、進行強制隔離，以及入境時必須遞交健康申報表等規則。

香港 (HKG) <> 台北 (TPE) (當地時間)

航班編號 航線 出發時間 抵達時間 班次
UO110 香港 (HKG) >
台北 (TPE)		 15:55 17:55 星期一、星期六
UO111* 台北 (TPE) >
香港 (HKG)		 18:50 20:50 星期一、星期六

香港 (HKG) <> 高雄 (KHH) (當地時間)

航班編號 航線 出發時間 抵達時間 班次
UO130 香港 (HKG) >
高雄 (KHH)		 10:50 12:20 星期四、星期日
UO131** 高雄 (KHH) >
香港 (HKG)		 13:15 14:40 星期四、星期日

*航線於2021年9月4日開始投入服務
**航線於2021年9月2日開始投入服務

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責任編輯：李智美

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