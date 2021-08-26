【HK Express】HK Express開通台北及高雄航線　計劃於九月開辦返港航班

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HK Express分別於2021年8月23日及26日（今天）正式開通台北及高雄兩條航線，目前只提供從香港出發的單程航班，連同現有台中航線，HK Express的顧客可遊走這三大城市。
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由高雄及台北返港的HK Express航班，則將於2021年9月2日及4日分別投入服務，航班機票現於HK Express官網www.hkexpress.com公開發售。
需要留意的是，前往台北及高雄兩地之旅客，皆必須遵守當地的入境要求，包括於離境前與抵埗時進行新型冠狀病毒病測試、進行強制隔離，以及入境時必須遞交健康申報表等規則。
香港 (HKG) <> 台北 (TPE) (當地時間)
|航班編號
|航線
|出發時間
|抵達時間
|班次
|UO110
|香港 (HKG) >
台北 (TPE)
|15:55
|17:55
|星期一、星期六
|UO111*
|台北 (TPE) >
香港 (HKG)
|18:50
|20:50
|星期一、星期六
香港 (HKG) <> 高雄 (KHH) (當地時間)
|航班編號
|航線
|出發時間
|抵達時間
|班次
|UO130
|香港 (HKG) >
高雄 (KHH)
|10:50
|12:20
|星期四、星期日
|UO131**
|高雄 (KHH) >
香港 (HKG)
|13:15
|14:40
|星期四、星期日
*航線於2021年9月4日開始投入服務
**航線於2021年9月2日開始投入服務
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責任編輯：李智美