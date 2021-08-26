【筍工推介】民政事務局招行政經理 月薪5.8萬元 入職條件一覽

民政事務局的項目策劃辦公室近日招聘行政經理，月薪58,635元，主要負責文書及活動策劃等工作。職位不屬公務員，合約為期約10至13個月，獲聘者若工作表現和行為令人滿意，合約結束可獲發約滿酬金；另外合約期內可享有12日有薪年假、產假和疾病津貼。有意者可瀏覽以下圖片，了解實際工作職責及入職條件。

申請將於9月9日截止，求職者只可以郵寄方式遞交申請，要注意由於邀請信或通知信將以電郵方式寄出，申請者須於申請書上提供正確的電郵地址，並有責任查閱有關電郵，以確保邀請信或通知信妥為收悉。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請人可到民政事務總署各區民政事務處諮詢服務中心或勞工處就業科各就業中心索取申請表格［通用表格第340號(3/2013 修訂版)］。該表格也可在公務員事務局網站下載 。



填妥的申請表格須於截止申請日期或之前，送交香港黃竹坑業勤街23號嘉雲中心3樓項目策劃辦公室（遞交申請的日期會以信封上的郵戳日期為準）。請在信封上註明「應徵行政經理」。 申請人如以郵遞方式遞交申請， 請在投寄前確保信封面已清楚印有或寫上正確的地址， 並已貼上足夠郵資，以避免郵遞失誤。所有郵資不足的郵件會由香港郵政安排退回或銷毀。

申請人如遲交、未填妥申請書或未有夾附相關證明文件，申請將不獲考慮。申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約六個星期內接到通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作落選。

聯絡地址:香港黃竹坑業勤街23號嘉雲中心3樓項目策劃辦公室

查詢電話:3845 4588

截止申請日期(日/月/年) :09/09/2021 18:00:00

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