塔利班「封殺」音樂 稱與宗教理念不符

塔利班繼宣布暫時禁止阿富汗女性返工後，表示音樂與伊斯蘭宗教理念不符，打算於阿富汗「封殺」音樂。塔利班強調不希望採取強硬行動禁播音樂，而是打算説服人們遵守這項規則。

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塔利班發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）接受《紐約時報》採訪。《紐約時報》指出，穆賈希德試圖向外界證明塔利班變得更寬容，但同時證實塔利班將不會允許阿富汗人於公眾場合播放音樂。

穆賈希德接受採訪期間表示：

伊斯蘭教禁止音樂，但我們希望能說服人們不要做這些事情，而非向他們施壓。 （Music is forbidden in Islam. But we’re hoping that we can persuade people not to do such things, instead of pressuring them.）

阿富汗電台和電視台近日已停止播放伊斯蘭教歌曲以外的音樂，但電台與電視台未有透露是應塔利班要求抑或機構自我審查。

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塔利班對上一次掌權時允許民眾演唱宗教歌曲，但認為其它類型的音樂會分散人的注意力，及會使人的思想不純潔而大力禁止。塔利班當時更沒收錄音帶，並撕下磁帶掛在樹上示眾。

塔利班過往曾實施多項社會限制，但穆賈希德表示塔利班希望建設未來，以及忘記過往發生的事情。

責任編輯：鄭錦玲