塔利班「封殺」音樂 稱與宗教理念不符

塔利班繼宣布暫時禁止阿富汗女性返工後,表示音樂與伊斯蘭宗教理念不符,打算於阿富汗「封殺」音樂。塔利班強調不希望採取強硬行動禁播音樂,而是打算説服人們遵守這項規則。

離開阿富汗1個機位賣5萬 黑水創辦人發災難財 【下一頁】

喀布爾機場恐襲風險高 英美澳籲公民勿去 【下一頁】

塔利班發言人穆賈希德(Zabiullah Mujahid)接受《紐約時報》採訪。《紐約時報》指出,穆賈希德試圖向外界證明塔利班變得更寬容,但同時證實塔利班將不會允許阿富汗人於公眾場合播放音樂。

穆賈希德接受採訪期間表示:

伊斯蘭教禁止音樂,但我們希望能說服人們不要做這些事情,而非向他們施壓。

(Music is forbidden in Islam. But we’re hoping that we can persuade people not to do such things, instead of pressuring them.)