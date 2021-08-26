【港股追蹤】石藥上半年純利增逾三成 每股派中期息8仙 績後跌逾4%

石藥（01093）公布中期業績，上半年純利增逾三成至30.6億元（人民幣，下同）；收入升近一成至138.2億元。期內，每股盈利25.62元，中期息增33.3%至8港仙。石藥半日跌4.4%，報10港元，成交4億元。

期內，集團的成藥收入增9.8%至112.3億元，維生素C收入增長7.5%至10.8億元。

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而神經系統疾病產品錄得銷售收入36.1億元，按年跌5.1%。新版國家醫保目錄自3月起執行，主要產品思必普以新的國家醫保談判價格於市場銷售，銷售收入跌8.3%；而歐來寧及舒安靈的銷售收入則分別減少22%及增加547%。抗腫瘤產品的銷售收入139.6億元，按年增26.6%；抗感染產品錄得銷售收入14.15億元，按年增加3.2%。

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毛利率提升1.1個百分點至76.1%，主要受惠於成藥業務的產品組合提升、維生素C原料產品價格上升。期內研發費用約16億元，按年增11%，在研項目約300項。

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