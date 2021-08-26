  • 33°C
香港時間 : 2021826日 (四) 16:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股追蹤】石藥上半年純利增逾三成 每股派中期息8仙 績後跌逾4%

股樓投資 15:50 2021/08/26

分享：

石藥（01093）公布中期業績，上半年純利增逾三成至30.6億元（人民幣，下同）；收入升近一成至138.2億元。期內，每股盈利25.62元，中期息增33.3%至8港仙。石藥半日跌4.4%，報10港元，成交4億元。

期內，集團的成藥收入增9.8%至112.3億元，維生素C收入增長7.5%至10.8億元。

【A股布局】國內基金經理爆離職潮 只怪押錯注無得「躺贏」  詳情請看[下一頁]

而神經系統疾病產品錄得銷售收入36.1億元，按年跌5.1%。新版國家醫保目錄自3月起執行，主要產品思必普以新的國家醫保談判價格於市場銷售，銷售收入跌8.3%；而歐來寧及舒安靈的銷售收入則分別減少22%及增加547%。抗腫瘤產品的銷售收入139.6億元，按年增26.6%；抗感染產品錄得銷售收入14.15億元，按年增加3.2%。

友邦與物流地產巨企普洛斯 達成全球策略投資夥伴協議  詳情請看[下一頁]

毛利率提升1.1個百分點至76.1%，主要受惠於成藥業務的產品組合提升、維生素C原料產品價格上升。期內研發費用約16億元，按年增11%，在研項目約300項。

【同場加映】iM Cafe：港股彈完散 好友好心淡

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機 

撰文 : 趙家盈

石藥集團（01093） 每股盈利 純利 產品 港股 成交 銷售 港元 人民幣

上一篇文章

【筍工推介】民政事務局招行政經理 月薪5.8萬元 入職條件一覽

下一篇文章

【A股布局】國內基金經理爆離職潮 只怪押錯注無得「躺贏」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【求職熱話】每月$1000請兼職司機 一星期6天工作去齊九龍、新界 網民：油錢一個月都唔止一千
【求職熱話】每月$1000請兼職司機 一星期6天工作去齊九龍、新界 網民：油錢一個月都唔止一千
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【網民熱話】 疫情習慣在家吃飯 港男醒覺外出用餐很貴 網民：高價吃垃圾
【網民熱話】 疫情習慣在家吃飯 港男醒覺外出用餐很貴 網民：高價吃垃圾
【財務自由】夫婦40歲提早退休 舉家搬到葡萄牙嘆世界 堅守5大法則達成目標
【財務自由】夫婦40歲提早退休 舉家搬到葡萄牙嘆世界 堅守5大法則達成目標
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　