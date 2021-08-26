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【蘭襟集@iM網欄】論失敗 – 教學篇

名人薈萃 16:42 2021/08/26

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我於四月的時候曾撰寫一篇文章，題目為〈教學調整計劃 設立一個Circle Time〉
內容講述我的教學出了問題，要尋求解決的方案。現在重看文章我發現原來當時我是完全不明白自己的問題出在那裡。到幾個月後的今天，我終於察覺到問題的所在。
１）    備課不足
我初入職時也以為當幼稚園老師好簡單，只要把要教的學問看幾遍，在講台上說出來便可以了，誰知大錯特錯。原來幼稚園老師所謂的準備不限指教學內容，作為老師在教學前要分析班房的設計，學生的座位分布，老師要問自己：「學生能否看到教學資料和教具？」校長及老師們都向我反映我的教具體積非常細小，幼兒根本看不到。由於看不到，就自然會發悶，繼而神遊太虛，或是喧嘩搞事。另外，我又有一個毛病就是我喜歡拿著教具在課室裡踱步，由於我一邊拿著教具，一邊踱步，就令我的教學資料不停顫動，幼兒更難看到我的教具／教學材料。因此，我的課堂秩序亂得很。校長非常懊惱，老師們都看不起我，質疑我的能力。
２）    我教的內容過於艱深
由於我喜歡和別人討論學術問題，有時候我把幼兒當作我討論問題的聽眾。我會時常飛快地說了一大堆話，但是幼兒都望著我呆呆的不明所以。又或是，我會教一些艱深的知識，令我的幼兒學生完全不明白我說甚麼。一些大人看似非常容易簡單的慨念，原來，對於幼兒來說已是非常抽象難明。如果想幼兒明白，老師便要分拆那些概念到細小的步驟，由淺入深，一步一步遞進教授知識。另外，我發放的指令不夠清晰，幼兒好多時候也不知道我要求他們做甚麼。因此，今後我發放指令的時候宜用身體語言，動作去配合做給幼兒看。老師說出指令後還要問幼兒，「明不明白剛才老師說甚麼？」要確保所有人明白，才可以繼續教書。
３）    大班和小組的不同
在幼稚園教書，有分大班課和小組課。由於大班涉及的人數有十多或二十名幼兒，而小組活動只有六位幼兒。因此，兩種教學的模式截然不同。教大班時，老師不可以只邀請個別幼兒去參與活動，因為如果只有幾名幼兒可以參與活動，其他幼兒會覺得不公平。又或是，如果教學活動是需要幼兒有很長的等候時間才可以參與活動，幼兒會不耐煩，繼而搞事。教師的教學活動都必需是全體幼兒都可以即時參與，教師可以和幼兒一同做動作，扮聲音，確保人人有得玩。小組活動就完全不同，老師可以玩一些遊戲，老師能夠照顧個別幼兒的需要。

九月一日開學日即將到來，希望汲取去年的教訓，今年我的教學會漸入佳境。

作者_小溪（陳若谷）簡介：

註冊幼師﹐現從事幼兒教育工作。事業路途並非一帆風順，轉過好幾份職業，跌跌撞撞，終確認春風化雨為一生的事業。另，家有兩老，如有瑰寶。從父母身上引證反老還童的說法。父母越老，越發可愛。bregaglia520@gmail.com

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撰文 : 小溪（陳若谷）

欄名 : 蘭襟集

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