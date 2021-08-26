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【三星摺機】三星Galaxy Z Fold3及Flip3攻港　MIRROR代言最平$8,298有得買！（多圖+有片）

科技 16:02 2021/08/26

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三星宣布，人氣組合MIRROR 12位成員正式成為Samsung Galaxy Z Fold3 5G及 Samsung Galaxy Z Flip3 5G的香港區代言人。

三星（Samsung）今（26日）宣布，全新摺疊手機Samsung Galaxy Z Fold3 5G及 Samsung Galaxy Z Flip3 5G即將登陸香港，售價8,298港元起，即日4點起開放預售，下月10日正式開售。三星同時宣布，人氣組合MIRROR 12位成員正式成為是次兩款新機的代言人。

【三星摺機】三星Galaxy Z Flip3及Fold3需求強勁　預購量已突破80萬

【三星發布會】三星摺機Galaxy Z Fold3 5G　首度搭載屏下鏡頭（有片+多圖）

是次登場的兩款摺機，預計消費者可摺疊超過20萬次，可使用5年以上。另外，兩款手機機身均擁有IPX8防水等級。

早前本報記者也曾進行實測，有興趣的讀者可觀看以下片段：

其中Galaxy Z Fold3採用5鏡頭設計，並首度搭載400萬像素屏下鏡頭。另外機面屏幕則搭載1,000萬像素鏡頭，以及1,200萬像素的後置三鏡頭。當用家使用主屏幕期間，400萬像素屏下鏡頭就會變成與屏幕相同顏色的「保護色」，鏡頭隨即消失在屏幕裡。

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至於屏幕方面，Galaxy Z Fold3配置6.2吋機面屏幕和7.6吋可凹折主屏幕，兩款屏幕均配備Dynamic AMOLED 2X屏，亮度提升29%同時亦減少耗電量。主屏幕解析度為2208 x 1768、顯示密度為374ppi，畫面更新率也從上一代60Hz增至120Hz。

另外值得一提的是，Galaxy Z Fold3成為首部支援S Pen的摺疊屏幕手機。全新的S Pen設有兩個型號，分別是：S Pen Fold Edition以及S Pen Pro。

至於Galaxy Z Flip3，與前代產品相比，其機面屏幕的尺吋，比上一代大4倍，外置屏幕為1.9吋，惟像素僅為 260x 512；內置可摺屏幕則為6.7吋。

售價方面，Galaxy Z Fold3的12GB RAM+ 512GB ROM售15,398港元，有黑、綠及銀三色選擇；12GB RAM+256GB ROM版本則售14,598港元，機身僅有黑色。至於Galaxy Z Flip3則售8,298港元。今次Galaxy Z Flip3更推出多款新顏色予用戶選擇，分別是黑、白、綠、紫。

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MIRROR代言　會上齊玩自拍

在今日的香港發布會上，三星同時宣布人氣組合MIRROR 12位成員將成為Galaxy Z Fold3及 Galaxy Z Flip3的代言人。

據資料顯示，本次是MIRROR少數12子全數到齊的代言。12子也在會上逐一透露使用兩款手機後的感受，同時更在會上玩起自拍。三星更指出，MIRROR其後將會陸續出席一系列宣傳活動，而活動詳情也將會在稍後公布，各位鏡粉記住留意喇！

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【MIRROR商機】MIRROR及ERROR形象正面有活力成品牌新寵　麥當勞揀姜濤、Anson Lo、Edan　一連三周宣傳App周年慶

記者：曾曉汶

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