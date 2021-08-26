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【iPhone 13】爆料達人：Face ID升級　戴口罩可解鎖iPhone 13

科技 15:34 2021/08/26

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雖然蘋果早前亦有允許用戶在佩戴口罩情況下，快速進行Face ID解鎖，省卻手動輸入密碼的過程，不過就要用戶利用Apple Watch解鎖才可。知名爆料達人Jon Prosser近日就指出，蘋果正在測試新Face ID技術，方便新iPhone 13的用戶即使是在戴著口罩或眼鏡起霧時，在不用搭配Apple Watch的情況下解鎖iPhone。

該爆料達人指出，蘋果已開發了全新Face ID零件，方便應用於疫情的各種場景。他指出，蘋果在iPhone 12的感測鏡頭加裝一個類似保護殼的外接裝置，並使用保護殼上的升級版Face ID來進行解鎖測試。

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蘋果在測試中，要求參加測試者戴上口罩、眼鏡，分別在室內與室外環境進行無數次測試。新的Face ID零件還可以讓 iPhone在沒有Apple Watch輔助下，直接解鎖。甚至在眼鏡起霧的狀態下，也可解鎖iPhone。

不過Jon Prosser又強調，雖然該測試裝置看起來與新iPhone 13相似，但是也可能選擇在其他後續機種才推出。

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責任編輯：張寶燕

 

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