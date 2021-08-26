【美國縮表】普徠仕：聯儲局主席鮑威爾周五Jackson Hole發言料不作具體承諾　9月才「提前通知」

▲ 聯儲局主席鮑威爾周五將在Jackson Hole年度央行會議發言

聯儲局主席鮑威爾周五將在Jackson Hole年度央行會議發言，普徠仕首席美國經濟學家Alan Levenson預計，與上月聯儲局記者會及議息會議紀要相比，鮑威爾本周的發言將不會令市場感到意外。

由於局方在改變資產購買規模前將「提前通知」，他認為，這需要勞動力市場的復甦符合局方預期，預計9月議息會議才會作出「提前通知」，並於11月3日正式宣布自12月起縮減資產購買規模。

預計發言會強調逐步減少資產購買

Alan Levenson指，鮑威爾的發言或為9月22日的「提前通知」作鋪墊，但預計不會作出任何具體承諾，只涵蓋評估勞動力市場的變化迄今為止是否已達到「實質性進一步進展」的標準，以及討論相關決策的風險管理考量因素。

他又預計，發言會強調逐步減少資產購買，不等於在一定期限内加息，加息仍需達到一定條件，即「勞動力市場情況已達到與委員會評估的充分就業水平，以及通脹升至2%，並有望在未來略高於2%」。而鮑威爾或會直指，局方整體預期是年底前仍未能達至充分就業的指標，並認為通脹需要在較長時期内（如一年或以上）略高於2%。

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編輯：區嘉俊

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