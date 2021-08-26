【奈雪的茶】屢涉食安問題　奈雪的茶創辦人趙林：打擊不亞於疫情

▲ 奈雪的茶近月屢涉食安問題，連集團創辦人趙林都坦言「打擊不亞於疫情」。

內地連鎖茶飲品牌奈雪的茶 （02150） 近月接連傳出食品安全事故，有內地傳媒引述奈雪的茶創辦人趙林形容，近月所發生的食安問題對集團打擊「不亞於疫情」，未來會繼續完善營運流程。奈雪的茶昨日公布業績，股價今日造好，最新報11.04元，升7.4%，成交6142.3萬元。

據報，趙林出席業績發布會時表示，近月的食安問題對集團打擊大，而集團「自身免疫系統不完善」，未來除完善營運流程標準，並會加強與外界溝通。

▲ 奈雪的茶創辦人趙林及其妻子彭心。（網上圖片）

奈雪的茶上半年門店經營利潤率19.2% 料未來人力租金成本趨降 早段升8%｜詳見【下一頁】

奈雪的茶早前被官媒《新華社》揭發，門店存在諸多衛生問題，例如出現曱甴亂爬等，引來廣東市場監管部門約談奈雪的茶，並開展食品安全專項檢查。

至日前廣州市監管機構再就「網紅」茶飲展開抽查，又點名奈雪的茶是行動的首批調查對象之一。

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