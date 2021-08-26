【香港報告】7月份對外商品貿易統計公布 整體出口貨值上升26.9%

政府統計處今日（26日）公布的對外商品貿易統計數字，數據顯示，7月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升26.9%和26.1%。 7月份商品整體出口貨值為4,170億元，按年較上升26.9%。而商品進口貨值為4,519億元，去年同月上升26.1%。今年7月份錄得有形貿易逆差350億元，相等於商品進口貨值的7.7%。

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與去年同月相比，輸往亞洲的整體出口貨值上升26.9%，而輸往大部分主要目的地的整體出口貨值均錄得升幅，如韓國上升了79.5%、台灣上升48.9%、印度上升40.2%等。除了亞洲地區外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，美國升26.1%。在進口貨值方面也錄得升幅，尤其是印度上升了119.7%。然而，只有來自馬來西亞的進口貨值則錄得跌幅，下跌18.0%。

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政府發言人表示，由於全球需求持續恢復，7月份商品出口以貨值計按年顯著擴張26.9%，與第二季錄得的增幅相若。輸往內地、美國和歐盟的出口均大幅上升，而輸往不少其他亞洲市場的出口亦見明顯增長。2021年首7個月合計，商品貿易總額達56,168億元，較二零一八年同期的高位超出13.1%。發言人又指，環球經濟持續復蘇應會在短期內繼續支持香港的出口表現。

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責任編輯：羅浩濂