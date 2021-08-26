搶佔高通地位？　傳三星拿下Google新手機芯片訂單　拓美國市場

路透社最新引述知情人士透露，Google旗下新款Pixel旗艦手機，將由南韓三星電子（Samsung Electronics）供應5G芯片，同時是三星首次在由芯片製造商高通（Qualcomm）主導的美國市場搶下一城。

報道指，目前市場上只有三家公司有能力製造連結5G無線網路所需的數據芯片，第一名由主導市場的高通大幅度領先，另外是台灣的聯發科，所以三星今次取得Google的新Pixel手機5G芯片訂單，意義重大。

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三星向路透社表示，自家新的數據技術能夠處理毫米波網路；Google亦指出，新手機將與之前版本一樣支援毫米波，惟兩間公司均拒絕直接評論，是否在新Pixel手機上合作開發數據芯片。

此外，Google在月初亦透露，正自行設計Pixel 6與Pixel 6 Pro的手機芯片，降低對高通依賴，惟高通仍將為價格較低的Pixel 5A 提供芯片。

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責任編輯：張寶燕