離開阿富汗1個機位賣5萬 黑水創辦人發災難財

阿富汗民眾與身處當地的外國人都爭相逃離之際，有商人藉此發災難財。美國私人保安公司黑水（Blackwater）創辦人兼軍事承包商普林斯出售逃離阿富汗的飛機機位，每個機位開價6,500美元（約5.07萬港元）引起關注。

喀布爾機場恐襲風險高 英美澳籲公民勿去 【下一頁】

《華爾街日報》周三（25日）報道，普林斯（Erik Prince）計劃向撤離阿富汗的航班收費，每個機位費用達6,500美元，包括進入機場和航班費用。

普林斯表示如要協助乘客由阿富汗首都喀布爾市區前往機場，他會向乘客收取額外費用。

白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）批評普林斯的行為，他表示當人們憂慮生命安全而試圖離開一個國家，任何一個有良知的人都不會贊成這種利用人們痛苦來牟利的行為。

退役兵帶200貓狗離阿富汗 英防相不滿寵物走先過人 【下一頁】

與此同時，非牟利組織及大量私人團體正協助阿富汗民眾和外國人撤離阿富汗。但部分阿富汗人和外國人不獲塔利班或美軍放行，部分包機離開喀布爾時機上仍有數十個空位。

美國總統拜登（Joe Biden）拒絕延長撤離期限，各國的撤僑行動料於周五（27日）陸續停擺，以便美軍有數天時間準備於下周二（31日）全面撤軍。

責任編輯：鄭錦玲