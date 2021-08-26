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【外送商機】英連鎖藥房Boots與Deliveroo合作　特定地區提供藥妝送貨上門服務

商業 14:57 2021/08/26

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在英國，外送平台Deliveroo與藥房連鎖店Boots展開一項試點計劃，在特定地區提供藥妝產品的送貨上門服務。

在英國，外送平台Deliveroo與藥房連鎖店Boots展開一項試點計劃，在特定地區提供藥妝產品的送貨上門服務。

【美國疫情】達美航空向未打疫苗員工　收取每月約1500元醫保附加費

從即日起，英國Deliveroo平台現在提供超過400種Boots的藥妝產品送貨上門、包括來自No7 、Soltan 、CeraVe等一系列品牌的化妝品、護膚品、嬰兒護理用品、零食及基本藥物。

Boots英國電子商貿總監Paula Bobbett表示，其品牌的線上業務正不斷增長，而是次的合作夥伴關係讓其客戶提供了一種更快速的交付方式，最快只需20分鐘。Deliveroo英國及愛爾蘭首席商務官Carlo Mocci表示，是次合作意味著Deliveroo消費者有更多的選擇，並將為英國車手創造更多工作機會。

事實上，除了餐廳訂單外，Deliveroo目標亦希望將業務擴展到其他範疇。cosmeticsdesign-europe網站報道指出，目前Deliveroo在全球範圍內與12個市場的115000間餐廳及雜貨店合作，在英國則有與包括Holland&Barrett、Lloyds  Pharmacy 、Benefit Cosmetics等美容零售商及品牌合作。

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責任編輯：蘇穎琪

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