【封殺幣安】英國監管機構警告﹕幣安英國子公司未得到適當監管

▲ 英國金融行為監管局指，幣安未得到適當監管，或會對用戶帶來重大風險

英國金融行為監管局（FCA）周三（25日）更新先前6月對幣安旗下子公司Binance Markets Limited（BML）的「消費者警告」（Consumer Warning），並公開當局對該實體發佈的首次監管通知文件。

FCA最新表示，就當局6月對BML所設下的要求，BML已完全遵守有關條件，依照相關條件，BML將繼續不能在英國開展受規管的業務。

FCA在6月時，曾向BML提出數項要求﹕

只要未獲得FCA的書面同意，該公司不能進行任何受FCA監管的活動

在Binance網站或其他Binance的社交媒體平台上，必須加入FCA對幣安的聲明，表明BML並不容許在英國進行任何受監管的活動

移除相關廣告或推廣內容

保留所有涉及英國客戶的記錄，以及將有關紀錄保存在英國境內。

FCA提醒消費者，在投資加密貨幣或相關投資產品時，若部分加密資產投資出現問題，將不能透過金融申訴服務機構（FOS）以及金融服務補償計劃（FACS）尋求幫助及索賠。

目前FCA僅規管與加密資產有關的衍生商品，但當局在「消費者警告」內明言，比特幣、以太幣交易並不在當局規管範圍內，意味英國用戶仍可透過幣安進行比特幣交易。

重點？

是次消息重點在於FCA公佈的首次監管通知文件，內文詳細列出多項FCA認為BML不能從事受監管活動的原因。

從首次監管通知文件可見，BML先前名為「EddieUK」，為一間受規管的投資公司，該公司自2020年5月起，被Binance Capital Management收購，並於同年6月更名為「Binance Markets Limited」，向FCA及其他部門註冊「Binance.UK」商標。

此舉跟幣安先前建立只供美國境內用戶使用的Binance.us手法類近，詳見﹕【下一頁】

FCA指，該公司曾在去年6月時，向FCA表示，擬於英國境內以Binance.UK名義，進行受規管活動，但截至今年6月23日，該公司仍未有向FCA交代任何業務計劃，加上BML無法向當局提供足夠資訊，以致無法符合監管機構對於反洗黑錢的要求。

FCA所要求的資訊分別為﹕（1）提供BML及其母企Binance Group實際運作細節；（2）解釋英國客戶在接觸Binance.com平台時，可依循何種途徑購買產品，以及過程中所涉及到的所有實體名稱；（3）交代實際控制著Binance.com網站的實體。

FCA指，當BML被要求提供所有Binance全球擁有的實體時，公司回應指，Binance Group的其他實體跟BML無關，認為FCA該項要求並不妥當，BML亦拒絕交代Binance.com背後的實體。

幣安在開曼群島未獲經營許可，總部到底在哪兒？詳見﹕【下一頁】

被問及關於Binance.com的問題時，BML指，該網站在英國境外運作，因此不應受英國監管部門的反洗黑錢要求規管。

另外，關於幣安的股票代幣交易，BML亦無法向FCA解釋該產品的監管狀況。

因此，基於上述情況，FCA認為，BML未能滿足當局要求。

Binance.com有何值得關注？

據CoinmarketCap，Binance為全球擁有最大現貨交易量的虛擬貨幣交易平台。

▲ 各大虛擬貨幣交易平台現貨交易量。

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編輯﹕賴奕羚