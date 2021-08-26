【新冠疫苗】確診增患心肌炎風險 比打疫苗更高危

早前有報告指接種輝瑞疫苗後，出現不少罕見心肌炎副作用，引起民眾對新冠肺炎疫苗的疑慮。美國最新研究卻指出，確診新冠肺炎後，患心肌炎的風險比接種疫苗更高。研究人員鼓勵民眾，不應再猶豫及執著在疫苗的罕見副作用，及早完成接種。

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刊登在《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）的研究發現，每10萬確診者中，出現多11宗心肌炎。而與未接種疫苗人士相比，每10萬名完成接種人士則多2.7宗心肌炎病患。

研究人員指出，雖然接種疫苗後出現心肌炎的風險較高，但確診後出現心肌炎的機會更大，而接種疫苗有效減弱新冠肺炎病毒的威脅，即接種仍是利大於弊。主要研究員巴利奇（Ran Balicer）表示，不應只著眼疫苗的副作用，亦要重視疫苗如何降低病毒引起的健康風險。

不止心肌炎，研究亦顯示感染新冠肺炎病毒會增加心臟病﹑心律不正﹑血栓﹑腎功能受損及顱內出升的風險，如每10萬名確診者中，便會多25宗心臟病及62宗肺部血栓個案。

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雖然研究未有按年齡及性別列出患上心肌炎人士的資料，但研究中接種疫苗後出現心肌炎的年齡中位數為25歲，21宗心肌炎個案有19宗為男性。鑑於早前多有年輕男性接種mRNA技術疫苗後出現心肌炎，參與研究的科學家同意需要收集更多數據，了解疫苗﹑年輕男性及心肌炎之間的關聯。

責任編輯：吳漢培