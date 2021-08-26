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【業績｜物管股】華潤萬象生活半年多賺1.4倍　關注恒大物業出售事宜、惟未接正式邀約

股市 13:27 2021/08/26

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華潤萬象生活半年多賺1.4倍　關注恒大物業出售事宜、惟未接正式邀約

華潤萬象生活 （01209） 上半年多賺1.38倍至8.1億元（人民幣，下同），扣除投資物業的重估收益及相關遞延稅項影響，核心溢利按年升1.2倍至7.8億元，不派息。問及恒大 （03333） 或出售恒大物業 （06666） 股份，公司會否考慮洽談，管理層回應指，公司沒有得到正式的邀約，也沒有主動聯繫，但是會關注這個事情，只是並不代表會去買它的物業。

華潤萬象生活現跌3.8%，報40.1元。

世茂服務上半年盈利升135%，看【下一頁】

期內，收入按年升28.1%至40.1億元，住宅物業管理服務板塊收入升42.3%至23.9億元，商業運營及物業管理服務板塊升11.7%至16.2億元。

毛利率較去年同期升8.1個百分點至32.2%。基礎物業服務毛利率為13.3%，管理層表示，該毛利率仍有持續改善中，希望未來會維持於14%至17%的合理區間內，由於現時內地政策規範行業發展，集團更多增長來自規模擴張及增值服務。

截至6月底止，物管總在管面積按年升27.5%至1.4億平方米，其中住宅物業管理面積為1.2億平方米，購物中心為700萬平方米，寫字樓為710萬平方米。期內，外拓合約面積增6.3倍至1765萬平方米，有信心可完成今年外拓面積達4500萬平方米以上的目標，外拓的購物中心達10個項目以上。

集團指，在商管方面的佈局持續加快，預期下半年會有8個購物中心開業，目標2025年底已開業購物中心達150個。

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編輯：袁諾曦

新經濟股 港股 華潤萬象生活（01209）

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