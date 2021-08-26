  • 32°C
香港時間 : 2021826日 (四) 14:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

OnlyFans融資有保障 即轉軚停禁色情內容

環球社會熱點 14:11 2021/08/26

分享：

付費訂閲平台OnlyFans早前為爭取銀行融資改行健康路線，決定嚴打色情內容。但OnlyFans於周三（25日）宣布，由於用戶強烈反對，以及得到銀行合作夥伴的保證，平台將繼續容許用戶發布任何形式內容。

OnlyFans嚴打色情內容 改行健康路綫 【下一頁】

總部設於英國、主要依靠成人內容打響名堂的OnlyFans周三宣布，已取得銀行合作夥伴的保證，足以支援平台上多元的創作者社群，加上先前決定惹起大批用戶強烈反對，將會暫停原定10月起嚴厲打撃色情內容的政策。平台將繼續支持所有類型的創作內容，包括容許創作者發布成人內容。

OnlyFans表示，將會致力為用戶提供多元化創作平台，稍後會向所有創作者發送電郵，通知已暫停打撃色情內容的措施。

印花稅假期完結 7月樓市成交即跌62% 【下一頁】

OnlyFans 創辦人人兼行政總裁斯托克利 （Tim Stokely） 早前接受訪問時透露，在申請融資時受到銀行不公平待遇，逼使平台禁止成人內容才能通過審核。作為平台主要流量來源的成人內容創作者譴責OnlyFans的決定，嚴重影響其收入。

OnlyFans擁有超過1.3億用戶，他們每月付費訂閲内容。用戶更可以直接留言及打賞方式，向創作者訂製符合他們興趣的内容。有不少名人都有加入OnlyFans，包括知名歌手Cardi B、Chris Brown和美國女星Bella Thorne。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【新冠疫苗】打2劑輝瑞或阿斯利康 有效率半年跌1成
今日
【新冠疫苗】打2劑輝瑞或阿斯利康 有效率半年跌1成
【新冠疫苗】達美航空要求未打針員工 每月多交1,500醫保費
今日
【新冠疫苗】達美航空要求未打針員工 每月多交1,500醫保費
喀布爾機場恐襲風險高 英美澳籲公民勿去
今日
喀布爾機場恐襲風險高 英美澳籲公民勿去
退役兵帶200貓狗離阿富汗 英防相不滿寵物走先過人
今日
退役兵帶200貓狗離阿富汗 英防相不滿寵物走先過人
阿富汗撤離限期將至 美國承諾以後繼續幫人走
今日
阿富汗撤離限期將至 美國承諾以後繼續幫人走

你可能感興趣

【新冠疫苗】打2劑輝瑞或阿斯利康 有效率半年跌1成
今日 12:20
【新冠疫苗】打2劑輝瑞或阿斯利康 有效率半年跌1成
【新冠疫苗】達美航空要求未打針員工 每月多交1,500醫保費
今日 13:51
【新冠疫苗】達美航空要求未打針員工 每月多交1,500醫保費
喀布爾機場恐襲風險高 英美澳籲公民勿去
今日 11:23
喀布爾機場恐襲風險高 英美澳籲公民勿去
網絡熱話 社交平台 英國

下一篇文章

離開阿富汗1個機位賣5萬 黑水創辦人發災難財
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】專家警告或日增逾千死 重返3月水平
【美國疫情】專家警告或日增逾千死 重返3月水平
【新冠疫苗】有效率急跌至66% Delta變種所累
【新冠疫苗】有效率急跌至66% Delta變種所累
英國食物供應出問題 麥當勞停賣奶昔
英國食物供應出問題 麥當勞停賣奶昔
【英國疫情】音樂節後數千人染疫 日增3.2萬確診
【英國疫情】音樂節後數千人染疫 日增3.2萬確診
新型冠狀肺炎全球疫情（08月26日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月26日 時間14:00）
塔利班誓言打擊恐怖主義 承諾應對氣候問題
塔利班誓言打擊恐怖主義 承諾應對氣候問題