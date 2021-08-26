OnlyFans煞停色情禁令 銀行承諾唔斷水喉

付費訂閲平台OnlyFans早前為爭取銀行融資改行健康路線，決定嚴打色情內容。但OnlyFans於周三（25日）宣布，由於用戶強烈反對，以及得到銀行合作夥伴的保證，平台將繼續容許用戶發布任何形式內容。

OnlyFans嚴打色情內容 改行健康路綫 【下一頁】

總部設於英國、主要依靠成人內容打響名堂的OnlyFans周三宣布，已取得銀行合作夥伴的保證，足以支援平台上多元的創作者社群，加上先前決定惹起大批用戶強烈反對，將會暫停原定10月起嚴厲打撃色情內容的政策。平台將繼續支持所有類型的創作內容，包括容許創作者發布成人內容。

OnlyFans表示，將會致力為用戶提供多元化創作平台，稍後會向所有創作者發送電郵，通知已暫停打撃色情內容的措施。

印花稅假期完結 7月樓市成交即跌62% 【下一頁】

OnlyFans 創辦人人兼行政總裁斯托克利 （Tim Stokely） 早前接受訪問時透露，在申請融資時受到銀行不公平待遇，逼使平台禁止成人內容才能通過審核。作為平台主要流量來源的成人內容創作者譴責OnlyFans的決定，嚴重影響其收入。

OnlyFans擁有超過1.3億用戶，他們每月付費訂閲内容。用戶更可以直接留言及打賞方式，向創作者訂製符合他們興趣的内容。有不少名人都有加入OnlyFans，包括知名歌手Cardi B、Chris Brown和美國女星Bella Thorne。

責任編輯：郭麗明