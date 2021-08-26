【鄭志剛、李家傑有份】DayDayCook以SPAC赴美上市　擬融資最多3.1億元

▲ DayDayCook（日日煮）創辦人朱嘉盈。（資料圖片）

經營烹飪平台及飲食品牌的DayDayCook（日日煮）將以SPAC形式在美國上市。DayDayCook宣布，與美國美國特殊目的收購公司（SPAC）Ace Global Business Acquisition簽訂合併協議，計劃融資最多4000萬美元（折合約3.12億港元）。

Ace計劃以私募投資公開股票（PIPE）方式融資約3000萬至4000萬美元（約2.34億至3.12億港元）；若未有股東贖回，合併後公司估值約3.77億美元（約29.4億港元），並將從Ace信託帳戶獲得4690萬美元（約3.66億港元）現金。

交易完成後，DayDayCook現有管理團隊會繼續經營合併後的新公司。DayDayCook創始人兼首席執行官朱嘉盈表示，很興奮能宣布與Ace合併這個消息，並為股東長遠創造價值。

DayDayCook股東架構可說星光熠熠，多年來先後獲阿里巴巴創業者基金、新世界 （00017） 副主席鄭志剛投資，而恒基地產 （00012） 聯席主席李家傑的私人投資基金，今年初以領投身份完成DayDayCook總值2500萬美元的C1輪融資。

創立自2012年的DayDayCook，2015年進軍內地市場，據官網介紹，品牌目前擁有8000萬活躍用戶及500萬個付費用戶，在中國設有3個美食生活體驗館。至2019年，DayDayCook圍繞即食（RTH）、即煮（RTC）推出產品，推出「自熱火鍋系列」、「名廚功夫菜」、「植物肉自熱撈飯」等產品。

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