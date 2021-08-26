【電動車】彭博：金川國際或獲寧德時代溢價1.5倍入股　寧德時代金川澄清、即市高位入貨蝕4成（第三版）

▲ 【電動車】彭博：寧德時代擬高市價1.5倍入股 金川國際午後1分鐘急升9成、寧德時代：不屬實

彭博引述消息指，寧德時代（深：300750）據悉考慮以超過現時市價1.5倍收購金川國際 （02362） ，涉及金川國際股10%股權。金川國際中午收市價為1.05元，市值約132億港元。彭博引述消息指，寧德時代期望藉入股金川國際保障電池所須金屬的供應。寧德時代、金川國際中午未有相關公告。

彭博指，有關項目仍處於早期階段，寧德時代可能最終決定不購買股份，而交易有機會需要政府批准。

A股收市後，內媒引述寧德時代負責人稱，「寧德時代將收購金川國際10%股份」消息不屬實。

彭博報道中午發布，金川國際午後一分鐘內即時升9成，高見2元，其後升幅不斷收窄，收市升幅縮至16%，收報1.22元，成交6.4億元。金川國際收市價較高位低39%。

金川國際於收市後公布，留意到相關新聞，指公司曾與數名獨立第三方在日常商業溝通交流時，談及配售公司新股的可能性，但議題僅屬「非常初步階段」，從8月23日起，金川國際已沒有與該獨立第三方就配售新股議題接觸。

金川國際表示，目前未就配售新股確定或訂立具體建議。

寧德時代早前發布第一代鈉離子電池，詳見【下一頁】

金川國際於中非銅帶運營三個礦山

金川國際是金川集團旗下專門開發海外礦產資源和經營礦產業務的公司。公司在2013年透過收購，發展在贊比亞和剛果的礦業開發業務，目前在中非銅帶運營三個礦山，包括剛果的Ruashi銅鈷礦及Kinsenda銅礦和贊比亞的奇布盧馬銅礦。同時，金川國際亦積極和貿易商進行銅、鈷及鎳等有色金屬礦產品的貿易。

報道引述消息人士指，金川國際目前正在與剛果民主共和國開發Musonoi項目，目前已經獲得內部及政府許可，建設正在有序進行。據悉該項目每年可生產7400噸鈷，以及3.8萬噸銅。

（第二版加入寧德時代回應和金川國際全日股價，第三版加入金川國際回應）

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