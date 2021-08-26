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今日推介蒙牛乳業｜吉利汽車、南方錳業、新特能源、鞍鋼、金沙中國最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/08/26

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恒生指數中午收報25324點，跌369點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介蒙牛乳業 （02319） ，另亦會分析吉利汽車 （00175） 、南方錳業 （01091） 、新特能源 （01799） 、鞍鋼 （00347） 、金沙中國 （01928）  最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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