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【搜尋引擎巨頭】Google為站穩搜尋引擎地位　今年加碼向蘋果繳付1千億

科技 14:02 2021/08/26

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科企蘋果（Apple）及Google雖然是競爭對手，但事實上，Google為了確保在蘋果的iOS及macOS系統的預設搜尋引擎地位，鞏固在iPhone、iPad、Mac等設備的影響力，每年均會向蘋果上繳巨額資金。

外媒《9to5mac》引述投資機構Bernstein最新的報告顯示，Google今年更加碼向蘋果繳付了150 億美元（約1,168億港元）。該報告顯示，Google今年比2020年向蘋果繳付的費用大增50億美元（約389億港元）。

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據Bernstein的分析師透露，有關款項未來還會逐漸上升，預計在2022年，Google可能會向蘋果繳付高達180-200億美元（約1,400-1,557億港元），確保價格可以足以超越微軟（Microsoft），避免被微軟旗下搜索引擎Bing，搶奪iOS用戶。

【市場壟斷】維護開發商利益？　南韓擬禁Play Store、App Store收取佣金

責任編輯：張寶燕

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