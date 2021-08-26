▲ 【快手業績】快手半日跌一成、收益勝預期照被券商削價 大摩目標價削半至60元

快手 （01024） 公布次季業績，期內收入按年增49%至191億元，屬市場預期上游，不過快手近期跌浪持續，券商趁機下調快手目標價。當中快手上市聯合保薦人摩根士丹利，該行股市研究部最新將快手目標價由120元降至60元，維持「減持」評級。

投行股票分析部門和融資部門設有「防火牆」，一般而言不會互相干預運作。

快手雖然第二季營收超過分析師預期，主要受惠於網絡營銷收入大增，但直播收入表現不佳，而且每日活躍用戶數按季下滑，令個別券商趁機下調目標。

快手中午收市跌9.8%，報69.9元，成交24.8億元。

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快手管理層承認互聯網監管影響短期收入表現，可見【下一頁】

摩根士丹利分析師直言，快手失去市場佔有率予另一短視頻平台「抖音」，而且認為快手的廣告收入高增長難維持，料第三季廣告收入按年增長會降至74%，遠低於次季收入按年增長1.56倍，並料明年廣告收入增長更會放慢至35%。

大摩續指，快手今年在海外業務消耗100億元人民幣，但下半年月活躍用戶增長放慢。該行最新預期快手在2025年才能轉虧為盈，較市場預期的2023年晚兩年。

大摩將快手明年收入預測降13%，較市場平均預期低20%，在收入增長放慢、毛利率收窄，令該行維持「減持」評級，並削目標價一半。大摩暫時為快手業績後最新一輪券商分析中，看得最淡的投行。

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中金就指，快手業績勝預期，主要由於銷售費用率略低於預期，而第二季直播收入按年跌14%，但預計公司增加直播業務投放，看好分部收入可在第三季按季改善。

與大摩相似，中金也預期快手第三季廣告收入增長放慢至70%，而且行業競爭和海外投資，公司銷售費用率下半年將保持在約60%。收入增長難及預期，令該行調高快手今年虧損預測至239億元人民幣。

中金把快手目標價下調30%至140元，已為新一輪券商分析中較樂觀。

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編輯：麥德銘

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