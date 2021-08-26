【業績︱藥股】石藥半年多賺32%　中期息增逾3成派8港仙、股價跌逾3%

▲ 新版國家醫保目錄自3月開始執行，主要產品恩必普以新的國家醫保談判價格於市場銷售，銷售收入減少8.3%。

石藥 （01093） 上半年純利30.6億元（人民幣，下同），按年升32.3%，每股基本盈利25.62元，派中期息8港仙，按年升33.3%。期內，收入上升9.8%至138.2億元，當中成藥收入升9.8%至112.3億元，維生素C收入增長7.5%至10.8億元。

石藥午後股價下跌，現跌逾3%，最新報10.14元，成交額1.92億元。

石藥指，上半年神經系統疾病產品錄得銷售收入36.1億元，同比減少5.1%，新版國家醫保目錄自3月開始執行，主要產品恩必普以新的國家醫保談判價格於市場銷售，銷售收入減少8.3%；而歐來寧及舒安靈的銷售收入則分別減少22%及增加547%。

抗腫瘤產品錄得銷售收入139.6億元，同比增加26.6%；抗感染產品錄得銷售收入人民幣14.15億元，同比增加3.2%

毛利率上升1.1個百分點，至76.1%。

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編輯：吳敏芳

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