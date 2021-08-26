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【美國疫情】達美航空向未打疫苗員工　收取每月約1500元醫保附加費

商業 13:17 2021/08/26

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美國達美航空（Delta Airline）將向未接種疫苗的員工收取每月200美元（約1557港元）的醫保附加費。

美國疫情再次升溫。為了令更多人接種新冠疫苗，美國達美航空（Delta Airline）將向未接種疫苗的員工收取每月200美元（約1557港元）的醫保附加費。該企相信，這將有助於阻止疫情「侵略性傳播」。

【見工打疫苗】要求應徵者職者接種疫苗　美國8月份首周比例按月大增9成

BBC News報道，達美航空首席執行官Ed Bastian在給員工的一份備忘錄中表示，從11月開始，有參加達美航空醫保計劃的員工，倘未接種疫苗則每月須額外支付200美元醫保費用，同時亦只會向已接種2針但仍受感染的員工提供有薪病假，意味著其 75,000 名員工中的大部分都會受到影響。

該企表示，在最近數星期內，所有因感染新冠疫情而住院的員工都沒有接種疫苗，這使公司需為每人平均花費50,000 美元（約389224港元）的住院費用。故是次收取附加費安排對減低公司財務風險而言是必要的。

事實上，在美國不少企業亦開始強制要求員工接種疫苗，例如聯合航空，但達美航空並未採用。達美航空發言人指，有信心利用這個方式把員工接種率提升至超過75%。而從 9 月 30 日起，未接種疫苗的達美航空員工也必須每週進行檢測，並在所有室內環境中佩戴口罩。

據招聘網站Indeed的統計顯示，8月首個星期美國企業要求應徵者接種新冠疫苗的總數，按月大增9成。除了以強制形式外，亦有不少美國企業選擇以獎勵形式鼓勵員工打針，例如投資行高盛向接種疫苗的員工支付1,000 美元費用。

【麥當勞】憂慮Delta變種病毒　麥當勞要求所有美國辦公室員工接種疫苗

【美國疫情】亞馬遜也推疫苗抽獎 　員工打疫苗可抽汽車及50萬現金

責任編輯：蘇穎琪

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